Zürcher Zweitligist verlängert Trainervertrag um gleich zwei Jahre

FC Brüttisellen-Dietlikon: Weiterhin mit Idrizi als Trainer. Zahir Idrizi verlängert seinen Vertrag beim FC Brüttisellen-Dietlikon um zwei weitere Saisons. "Zahir leistet hervorragende Arbeit und geniesst unser volles Vertrauen. Die vorzeitige Verlängerung ist ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung und der Kontinuität", lässt sich Vizepräsident Robert Merlo in einer Mitteilung des Vereins zitieren. Gross ist die Freude auch bei Idrizi, der betont: "Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen." Der 40-Jährige hatte beim FCB im Sommer 2023 den Chefposten übernommen. In der Folge gelang sogleich der Wiederaufstieg in die 2. Liga. Dort sind die Brüttiseller in der laufenden Meisterschaft in der Gruppe 2 auf Platz 9 klassiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Brüttisellen Dietlikon (@fc_bruettisellen_dietlikon)

USV Eschen/Mauren: Polverino ist nur noch Trainer auf Zeit. Beim liechtensteinischen Erstligisten USV Eschen/Mauren, in der Meisterschaft Gegner von zahleichen Klubs aus dem Raum Zürich, ist es laut "vaterland.li" zu erheblichen Spannungen zwischen Cheftrainer Michele Polverino und Präsident Mathias Speiser gekommen. Polverino hatte Ende Januar seinen Rücktritt eingereicht, kehrte jedoch kurz darauf zurück, um den Spielbetrieb der 1. Mannschaft sicherzustellen. In einer schriftlichen Stellungnahme sprach er von fehlender Rückendeckung, mangelnder Einbindung bei sportlichen Entscheidungen – insbesondere bei Transfers – sowie einer zugesicherten, aber nie unterzeichneten Vertragsverlängerung. Zudem kritisiert er Einzelgespräche des Präsidenten mit Spielern ohne seine Beteiligung. Eine Woche vor dem Start zur Rückrunde sei ihm per E-Mail mitgeteilt worden, dass entweder sein Rücktritt formell wirksam werde oder die Zusammenarbeit im Sommer ende. Polverino akzeptierte Letzteres, um im Abstiegskampf keine zusätzliche Unruhe ins Team zu bringen. Trotz der Differenzen bleibt er bis Saisonende im Amt. Sportlich ist die Meisterschaft inzwischen wieder angelaufen: Aus den ersten beiden Partien resultierten ein Sieg und eine Niederlage. Als nächster Gegner wartet am Samstag die U21 des FC Winterthur. Damit liegt Eschen/Mauren in der Erstliga-Gruppe 3, aktuell auf Rang 11 – vier Punkte vor den Abstiegsplätzen.

Trainerwechsel beim FC Embrach. Die aktuellen Trainer der 1. Mannschaft des FC Embrach, Rico Hölzel und Markus Gross, haben entschieden, ihre auslaufenden Verträge nicht zu verlängern und ihre Tätigkeit per Ende der laufenden Saison zu beenden. Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind familiäre Gründe, die eine weiterhin intensive Trainertätigkeit nicht zulassen. Hölzel und Gross übernahmen das Team vor zwei Jahren nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga und prägten seither die sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft. Aktuell liegt der FCE zur Meisterschaftshalbzeit in der Gruppe 2 auf dem 8. Tabellenrang. Der Vorsprung auf den Abstiegsstrich beträgt fünf Punkte. Der FC Embrach bedauert den Entscheid sehr, zeigt jedoch grosses Verständnis für die persönliche Situation der beiden Trainer. Umso erfreulicher ist es, dass Hölzel und Gross dem Vereinsleben weiterhin verbunden bleiben.

Vevey-Sports: Becirovic bereits nicht mehr Chefcoach. Promotion-League-Schlusslicht Vevey-Sports kommt nicht zur Ruhe. Der erst seit 15. Januar im Amt stehende Trainer Edin Becirovic ist nach nur zwei Partien bereits zurückgetreten. Nach den deutlichen Niederlagen gegen die U21 der Young Boys (1:4) und gegen Bavois (0:4) zog der Coach die Konsequenzen. Dabei hatte es beim Tabellenletzten, der in der Meisterschaft auch auf die U21 des FC Zürich trifft, bereits in der Winterpause (alle Transfers der Promotion League auf einen Blick) erhebliche Veränderungen im Kader gegeben. Mehrere Abgänge und Zuzüge sorgten für einen personellen Umbruch, der sich sportlich bislang nicht stabilisierend auswirkte. Als Grund für seine Demission nennt Becirovic die "instabile Lage des Vereins", insbesondere in finanzieller Hinsicht. Angaben zur definitiven Nachfolgeregelung machte der Klub bislang nicht. Gemäss dem Fussballportal proxifoot.ch dürfte im kommenden Spiel gegen den FC Biel-Bienne vorerst Valdet Baftiu interimistisch an der Seitenlinie stehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Herrliberg (@fc_herrliberg)

FC Herrliberg: Trainer Benz nimmt Auszeit. Der Cheftrainer des Zweitligisten Herrliberg, Benjamin Benz, hat dem Verein mitgeteilt, dass er nach Abschluss der laufenden Saison nach sechs Jahren Amtszeit eine Auszeit nehmen wird. Unter seiner Leitung hat sich der FCH sowohl sportlich als auch strukturell erheblich weiterentwickelt: 2022 gelang der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga. Seitdem haben sich die Herrliberger mit einem nahezu ausschliesslich aus Eigengewächsen bestehenden Team auf dieser Stufe als Spitzenteam etabliert. In der laufenden Meisterschaft überwintern sie auf dem dritten Platz der Gruppe 2, mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Veltheim. Der Verein hat bislang noch keine Angaben dazu gemacht, wer Benz, der auch Geschäftsführer des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) ist, im Sommer nachfolgt. Der 35-Jährige ist ein Herrliberger Urgestein. Nach seiner Zeit in der Juniorenabteilung spielte er als Aktiver für den Goldküsten-Club, wurde Junioren-Trainer und engagierte sich später im Vorstand.