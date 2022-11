Zweiter Sieg in Folge für die DJK Abenberg

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

In einem spielerisch guten Spiel setzte sich die DJK Abenberg am Ende deutlich mit 4:1 gegen die SpVgg Roth durch.

Direkt nach der Halbzeit hatte die SpVgg ihre beste Phase und erarbeite sich Chancen, die sie aber nicht in Tore ummünzen konnte. Torwart Werzinger blieb weitgehend beschäftigungslos. Angeführt von Kapitän Nißlein und Glauber schaltete dann die DJK wieder ein paar Gänge nach oben und prüfte den Rother Keeper Trost immer wieder. In der 70. Minute konnte auch dieser nichts mehr machen. Nach Kopfballverlängerung Bayer knipste Windisch aus der Drehung sehenswert zum 3:0. Der 3:1 Anschlusstreffer für Roth durch Demirel war dann nur noch Randnotiz. Der eingewechselte P. Heller bediente mit dem Schlusspfiff noch Abenbergs Torgarant Bayer der sich natürlich diese Chance nicht entgehen lies und mit seinem 9. Saisontor auf 4:1 erhöhte. Am Ende ein deutlicher und verdienter Sieg für die DJK Abenberg die nun mit 24 Punkten die Hinrunde auf Tabellenplatz 5 abschließen.

Nächsten Sonntag wartet dann die SV Barthelmesaurach auf die Jungs vom Asbacher Weg, in diesem Duell wird bestimmt, wie immer, einiges geboten sein und man kann sich nur darauf freuen.