Zweiter Sieg in Folge der SF Elzach-Yach II

Am Samstag, dem 05.11., war die zweite Mannschaft der Sportfreunde aus Elzach beim SV Burkheim zu Gast.

Trotz schwieriger Platzverhältnisse kamen die Gäste gut in das Spiel. Bereits in der 10. Minute gelang der 0:1 Führungstreffer, nach traumhafter Flanke von R. Nock köpfte M. Bumen souverän ein. Auch das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten, nach starker Vorarbeit mit der Hacke von M. Bumen versenkte S. Hofmaier in der 22. Spielminute eiskalt den Ball im Netz. Auch der SV Burkheim hatte einige wenige Torchancen und belohnte sich in der 37. Minute mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.