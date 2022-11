Zweite lässt Punkte liegen 1.FC Saarbrücken: Karlsbrunn-Lauterbach gleicht spät aus

Die SG Blau-Weiß Karlsbrunn-Lauterbach konnte mit dem 3:3 (2:1) bei Tabellenführer 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend überraschend einen Punkt mit in den Warndt holen. Die Malstatter verpassten es in letzter Sekunde, mit drei Punkten Vorsprung ins neue Jahr zu gehen. Gegenüber dem bislang punktgleichen SC Friedrichsthal beträgt der Vorsprung nun nur einen einzigen Zähler. "Dabei waren die Malstatter in der ersten Hälfte auf dem aus ihrer Sicht richtigen weg, denn Barima Osei Tutu Bawuah (13.) und Vincenzo Accursio (23.) legten zwei Treffer vor. Dem Gast gelang in der 32. Minute durch Robin Reutler der Anschluss. Reutler konnte nach einem Freistoß während einer zehnminütigen Unterzahlsituation sogar ausgleichen. Ram Jashari brachte sein Team in der 81. Minute nochmal in Führung. "Was wir uns dann geleistet haben, kann man nur als dumm und dämlich bezeichnen. Wir hätten den Sack längst zumachen müssen, waren in der ersten Halbzeit überlegen, wir liegen zehn Sekunden vor Schluss vorne und geben dann noch zwei Punkte ab. Dieses Remis haben wir uns selbst zuzuschreiben", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain. Alaeddine Achi erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich und sorgte für unbändigen Jubel auf der Gästebank. Sein Gegenüber Christian Schröder ging gut gelaunt vom Feld und in die wohlverdiente Winterpause. "Wir haben heute als Team agiert, haben uns als Mannschaft präsentiert. Das dürfen wir aber nicht nur in den Highlight-Spielen machen, sondern in jeder Begegnung. Jeder hat noch an den Punktgewinn geglaubt und so haben wir die letzte Chance genutzt. Dabei haben heute noch fünf wichtige Spieler gefehlt", sagte er. Karlsbrunn-Lauterbach ist nun Tabellenvierzehnter und hat die zum Dreizehnten SV Saar 05 Jugend II von den Punkten her aufgeschlossen.