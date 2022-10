Während Viktoria Aschaffenburg (dunkle Trikots) am Samstag im Derby auf Schweinfurt trifft, reist Unterhaching zum Kellerkind nach Rain am Lech. – Foto: Sven Leifer

Zwei Unterfranken-Derbys, zwei Oberbayern-Derbys - und ein Extrem! 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Toppartie Aubstadt gegen Kickers +++ Kellerduell in Heimstetten +++ Vilzing gastiert in Buchbach

Die These, dass in der Regionalliga Bayern jeder jeden schlagen kann, hat sich bereits häufig bewahrheitet. Die vermeintlich Schwächeren haben den auf dem Papier stärkeren Gegner schon oft das Wasser reichen können. Der Goliath hat schon oft gegen den David den Kürzeren gezogen. Ob dies in der Partie TSV Rain gegen SpVgg Unterhaching - wenn extremerweise der momentan Vorletzte gegen den Spitzenreiter antritt - auch der Fall ist, wird sich (wie immer) auf dem Platz zeigen. Doppelte Derby-Stimmung wird am Samstag nicht nur in Unterfranken herrschen, wenn im Topspiel der TSV Aubstadt auf die Würzburger Kickers sowie der 1.FC Schweinfurt auf Viktoria Aschaffenburg trifft. Auch in Oberbayern stehen gleich zwei Partien mit Nachbar-Charakter auf dem Programm: Wacker Burghausen spielt gegen Pipinsried, Heimstetten versucht gegen Eichstätt sein Glück. Ein zumindest tabellarisches Nachbarschaftsduell wird in Buchbach ausgetragen, wo der aktuelle Rangelfte gegen den derzeitigen Rangzwölften aus Vilzing um die Punkte rangelt. Aufsteiger Hankofen-Hailing will hingegen bei der U23 der SpVgg Greuther Fürth wieder in bessere Fahrwasser gelangen.

Martin Weng (Trainer TSV Rain am Lech): "Haching ist eine Mannschaft mit sehr viel individueller Qualität. Sie spielt eine sehr abgezockte Saison, verteidigt aggressiv, agiert zielstrebig nach vorne und ist jederzeit in der Lage Fehler zu bestrafen. Eine maximale Herausforderung, der wir uns mit großer Lust stellen wollen. Wir werden viel Mut und Leidenschaft auf den Platz bringen - und zeigen, dass wir bereit dazu sind, den Extra-Meter zu gehen." Personalsituation: Daniel Dewein befindet sich noch im Aufbautraining, Blerand Kurtishaj hat sich während der Woche im Training verletzt - der Rest ist voll einsatzfähig.

Victor Kleinhenz (Trainer TSV Aubstadt): "Meiner Meinung nach gehören die Kickers zu den qualitativ hochwertigsten Mannschaften, die in den vergangenen Jahren in Aubstadt aufgelaufen sind. Wir wollen vorne sehr effektiv agieren - und uns hinten das Glück, das wir wahrscheinlich in der ein oder anderen Situation brauchen werden, erarbeiten. Wenn das alles zusammen kommt, haben wir gute Möglichkeiten den großen Favoriten zu ärgern." Personalsituation: Trainer Kleinhenz kann aus den vollen Schöpfen - alle "Aubschter" sind an Bord. Marco Wildersinn (Trainer Würzburger Kickers): "Aubstadt ist natürlich eine besondere Konstellation, weil relativ nah. Aubstadt ist sicherlich einer der guten Gegner mit spielerischer Qualität. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die Fußballspielen möchte, mit vielen guten Einzelspielern, von denen man hier einige auch kennt, wie etwa Christopher Bieber. Sie werden gegen uns motiviert sein und vielleicht auch ein paar Prozent mehr geben als sonst. Aber wir schmeißen auch alles in die Waagschale und wollen unser Ding auf den Platz bekommen. Wir möchten unser Spiel durchdrücken - und darum geht es für uns.“ Personalsituation: Alle stehen zur Verfügung - einzig der Einsatz von Dardan Karimani ist auf Grund von Knieproblemen noch fraglich.

Petr Ruman (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Mit Hankofen kommt ein Aufsteiger mit überragendem Zusammenhalt nach Fürth, der sich absolut nicht verstecken muss. Sie spielen eine überragende Hinrunde – und liefern nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch ansehnlichen Fußball. Auch das wird eine echte Herausforderung für uns.“ Personalsituation: Rückkehrer in den Kadern gibt es keine - Maximilian Hirschmann fällt seit knapp drei Monaten mit Kreuzbandriss aus. Hankofens Trainer Heribert Ketterl zum Spiel gegen Fürth II --> zum Vorabbericht

Karl-Heinz Fenk (Sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen): "Das wird definitiv ein sehr schwieriges Spiel. Der aktuellen Tabellensituation zufolge ist Pipinsried zum Siegen verdammt. Wir möchten am Samstag ganz klar dagegen halten. Wir haben leider immer noch vermehrt Verletzungsprobleme, daher werden wir den Kader mit U19-Spielern auffüllen. Wir wollen dennoch definitiv auf Sieg spielen." Personalsituation: Nicholas Helmbrecht, Christian Fischer, Aboubacar Cissé, Denis Ade und Antonio Trograncic sind verletzt; hinzu gekommen ist jüngst auch Jerome Läubli (fällt aufgrund einer Querfortsatz-Fraktur mehrere Wochen aus). Tarik Sarisakal (Sportlicher Leiter FC Pipinsried): "Wacker Burghausen gehört zu den Top-Drei der Liga. Da hängen die Trauben extrem hoch. In unserer momentanen Phase sind wir logischerweise nicht der Favorit. Wichtig wird sein, dass wir zu hundert Prozent fokussiert an die Aufgabe herangehen. Gegen Heimstetten mussten wir zuletzt einen ganz bitteren Nackenschlag in der 96. Minute hinnehmen. Konzentration, Zuteilung, Aggressivität - die Grundtugenden sind wieder extrem gefordert, über den Kampf ins Spiel zu kommen, über gewonnene Zweikämpfe das Selbstvertrauen zu steigern. Wir werden keinen Hurra-Fußball abliefern, denn sonst laufen wir ins offene Messer." Personalsituation: Marvin Jike kehrt nach seiner Rot-Sperre wieder zurück ins Team; Halit Yilmaz macht die ersten Gehversuche im Training, für Burghausen wird's wohl noch nicht reichen. Ansonsten sind die Pipinsrieder komplett.

Christoph Schmitt (Trainer SV Heimstetten): "Eichstätt hat zuletzt zwei sehr eindrucksvolle Siege einfahren können. Wir wissen um die Qualität des Gegners und dessen Spielweise - und versuchen uns bis zum Anpfiff bestmöglich darauf vorzubereiten. Freilich sofern unser Kader das zulässt: Wir haben während der Woche erneut nur mit 13 Mann trainieren können. Momentan steckt einfach der Wurm drin - sobald einer zurückkehrt, fällt der nächste aus." Personalsituation: Reza Sakhi Zada und Mohamad Awata kehren nach ihren Sperren wieder in den Kader zurück; Sebastian Burke (Muskelfaserriss) fällt definitiv aus, Emre Tunc (während der Woche erkrankt) eventuell auch; die Langzeitverletzten bleiben wohl auch noch eine Weile im "Krankenstand". Markus Mattes (Trainer VfB Eichstätt): "Ein Blick auf die Tabelle macht klar, wo beide Mannschaften stehen. Entsprechend wird's für beide wichtig sein zu punkten. In den vergangenen Begegnungen waren beide jedoch relativ erfolgreich. Daher gehe ich nicht davon aus, dass hier zwei völlige verunsicherte Teams aufeinander treffen werden. In Heimstetten waren wir bis dato nicht sonderlich erfolgreich, was die Punkteausbeute betrifft - doch irgendwann ist immer das erste Mal. Und der Zeitpunkt wäre nicht schlecht." Personalsituation: Die Langzeitverletzten Jonas Fries, Philippe Bauer und Johannes Mayer stehen weiterhin nicht zur Verfügung; Luca Trslic laboriert an einer Prellung im Knie.

Beppo Eibl (Trainer DJK Vilzing): "Das wird ein umkämpftes Spiel, darauf stellen wir uns ein. Wir sind direkte Tabellennachbarn. Aktuell haben wir keine gute Phase, so ehrlich muss man sein. Der Gegner ist im eigenen Stadion extrem schwierig zu bespielen, insbesondere mit den Fans im Rücken. Buchbach ist ein heißes Pflaster, darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen den Kampf annehmen von Minute eins an. Zudem müssen wir die individuellen Fehler abstellen." Personalsituation: Die zuvor gesperrten Maximilian Putz und Mario Kufner kehren in den Kader zurück; ausfallen wird hingegen Christian Kufner (gelb-rot-gesperrt); Marcel Thallinger (Trainer TSV Buchbach): "Wir wollen die Punkte bei uns behalten. Vilzing ist direkter Konkurrent im Abstiegsrennen. Wir wissen um die Stärken des Gegners: eine sehr kompakte Mannschaft, gutes Umschaltverhalten nach Ballgewinn - da müssen wir höllisch aufpassen und dürfen hier nicht blauäugig, sondern müssen fokussiert an die Sache herangehen." Personalsituation: Die Langzeitverletzten Christoph Steinleitner und Blin Kelmendi stehen auch weiterhin nicht zur Verfügung; Marcel Spitzer fällt ebenso aus (Außenbandriss);