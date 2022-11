Der VfB Weißwasser 1909 empfängt den FSV 1990 Neusalza-Spremberg zum Kreisderby. – Foto: GS

Zwei Stadtderbys und ein Kreisderby In der Landesklasse Ost steht der 13. Spieltag ins Haus.

Wenn der Wettergott einigermaßen mitspielt stehen am Wochenende sieben Spiele des 13. Spieltags in der Landesklasse Ost an. Dabei gibt es in Dresden zwei Stadtderbys und in Weißwasser ein Kreisderby. Auf vier Sportanlagen stehen auch Kunstrasenplätze zur Verfügung.

In Dürrröhrsdorf-Dittersbach kommt es am Samstag um 14:00 Uhr zum Duell zwischen dem SV Wesenitztal (8.) und dem Königswarthaer SV 1990 (6.). Angesetzt ist die Partie auf dem Sportplatz am Quellberg, als Ausweichplatz steht der Sportplatz an der Mühle zur Verfügung. Allerdings sind beides Rasenplätze. Das Kreisderby zwischen dem VfB Weißwasser 1909 (5.) und dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg (7.) ist ebenfalls ein Duell im breiten Mittelfeld der Landesklasse Ost. Hier wird definitiv auf dem Kunstrasenplatz im Sportgelände des Turnerheims gespielt. Die Partie sollte also pünktlich um 14:00 Uhr angepfiffen werden. Den Gästen fehlt Abwehrspieler Benjamin Wendschuh (Sperre nach fünfter gelber Karte), die Platzherren müssen auf Mittelfeldmann Tom Kassner verzichten (Gelb-Rot-Sperre). Das Stadtderby zwischen dem Dresdner SC 1898 (9.) und der SG Weixdorf (10.) ist ebenfalls ein Mittelfeldduell und findet im Dresdner Ostragehege statt, wo mehrere Plätz zur Verfügung stehen. Zudem empfängt der Aufsteiger Hoyerswerdaer FC (11.) den BSV 68 Sebnitz (13.) im heimischen Jahnstadion. Selber Stadionname, anderer Ort. In Niesky gastiert der Radeberger SV (12.) zum schweren Auswärtspiel gegen die heimische Eintracht, welche aktuell auf einem guten 2. Platz liegt. In beiden Jahnsportanlagen stehen auch Kunstrasenplätze zur Verfügung und wird am Samstag um 14:00 Uhr angestoßen.