Zwei Neue für abstiegsbedrohte Wörsdorfer Zu- und Abgänge bei TSG, auch personelle Bewegung in Bierstadt und Walsdorf +++ Oli Schöneck schielt wieder auf Trainerjob

Verlassen werden die Wörsdorfer dagegen Emir Arik, der wiederum nach Bierstadt wechselt, sowie Aaron Ott und Elias Ott, die zum SV Walsdorf gehen. Apropos Walsdorf: Zudem wird Michael Hanzel, den es beruflich bedingt nach Stuttgart zieht, nicht mehr für die Walsdorfer auflaufen.

Diese Wechsel bestätigt auch Oliver Schöneck aus dem Walsdorfer Lager – und erklärt in dem Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier (Plus-Text), dass er sich auch wieder eine Trainertätigkeit vorstellen kann. In dem Artikel steht außerdem, dass sich Luca Heller sowie Luke Presber bei der TSG abgemeldet haben, mit welchen Verein das Duo gerüchteweise in Verbindung gebracht wird - und was sich jüngst personelles in der Kreisoberliga Wiesbaden getan hat.