Zuschauerschnitt: RWE und MSV in der Dritten Liga ganz oben dabei 3.Liga: Beide Niederrhein-Klubs ziehen deutlich mehr als 10.000 Zuschauer im Schnitt an.

1,3 Millionen Zuschauer haben bisher in der laufenden Saison die Spiele der Dritten Liga besucht, es kann also keinen Zweifel daran geben, dass diese Spielklasse in den vergangenen Jahren an Attraktivität zugelegt hat. Und war es vor 20 Jahren noch nicht üblich, jedes Bundesligaspiel live im Pay-TV sehen zu können, so ist das mittlerweile selbst in der Dritten Liga zum Standard geworden.