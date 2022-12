Bocholts Keeper Sebastian Wickl konnte sich kaum auszeichnen. – Foto: Jochen Classen

Zu wenig Risiko: 1. FC Bocholt und Fortuna II treten auf der Stelle Die Regionalligisten trennen sich 0:0. Chancen gab es auf beiden Seiten, so geht das Ergebnis in Ordnung. In der Tabelle tut sich damit aber nichts.

Fortunas Maximilian Adamski trifft an den Pfosten, Bocholts Leander Goralski köpft an die Latte. Beide Mannschaften agieren jedoch zu vorsichtig. Die logische Folge: ein 0:0-Remis.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt hätte bei der Auswärtspartie gegen Fortuna Düsseldorf II einen großen Schritt in der Tabelle machen können. Mit einem Sieg wäre man punktgleich mit der Zweitliga-Reserve gewesen. Doch daraus wurde nichts: Die Mannschaften trennten sich leistungsgerecht 0:0. Damit dürfte vor allem die Fortuna gut leben können, immerhin behalten die Düsseldorfer so im Tabellenmittelfeld den Vorsprung vor der Abstiegszone. Gute Gelegenheit für die Fortuna in der ersten Halbzeit Anfangs waren die Gastgeber im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich das bessere Team. Fortunas Maximilian Adamski (20.) traf nach einer feinen Kombination den Pfosten. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurden die Bocholter. Malek Fakhro (39.) versuchte es mit einem Schuss aus 20 Metern Entfernung, doch der Ball flog am Tor vorbei. Marvin Lorch (43.) hatte eine weitere Gelegenheit für die Bocholter, doch Keeper Glenn Dohn hielt.