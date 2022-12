Zu seinem Abschied plant Enkirchs Trainer einen Coup Bezirksliga: In seinem letzten Spiel als verantwortlicher Coach möchte Thomas Kappel mit Mont Royal siegen – Saartal sinnt auf Revanche.

SG Saartal Trassem – SV Schleid (Samstag, 16.15 Uhr, Rasenplatz Trassem)

Das Spiel zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel verspricht Spannung und Intensität. Der Tabellensechste aus dem Saartal, der zuletzt nicht über Remis in Hetzerath (3:3) und in Arzfeld (1:1) hinauskam, hat gegen den starken Aufsteiger aus der Eifel noch etwas gutzumachen. Trainer Heiko Niederweis: „Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. Das 3:5 aus dem Hinspiel können wir so nicht stehen lassen und wollen eine Korrektur. Ich erwarte auf dem tiefen Rasen in Trassem ein kampfbetontes Spiel zweier gleichwertiger Teams.“ Personell laufe man auf der letzten Rille. Für Timo Reiland könnte es ebenso eng werden (Grippe) wie für Tobias Baier (angeschlagen). Fehlen werden Thomas Beck (Oberschenkel) und Keven Schuh (berufsbedingt). Nach seiner Rückkehr von der Fußball-WM in Katar (der TV berichtete über seinen Einsatz für den Fanclub Nationalmannschaft dort) könnte Kim Schu wieder eine Option für die Startelf sein.

Dank sieben Siegen in Folge ist dem SV Schleid Rang drei zur Winterpause nicht mehr zu nehmen. Trainer Taner Weins erwartet jedoch noch einmal einen top motivierten Gegner, der jede Menge Offensivqualität besitze. Neben Enrico Schwall und Andreas Grethen fehlt dem SV Schleid beim Auswärtsspiel auch Julian Green (Krankheitsbedingt).

SG Geichlingen – SV Rot-Weiß Wittlich (Samstag, 19.30 Uhr, Rasenplatz Geichlingen)

Satte 40 Punkte liegen zwischen dem Ligaprimus aus Wittlich und dem Vorletzten aus Geichlingen und Umgebung. Zwar wurde das vom neuen Trainer Ingo Grün formulierte Nahziel, in Schillingen und in Wallenborn zu punkten, verpasst, doch die Verbesserungen sind zumindest spürbar. So will sich der David gegen den Goliath vehement zur Wehr setzen und so lange wie möglich die Null halten. Nach dem 3:2 am vorigen Sonntag im Topspiel gegen Schweich hat sich die Ausgangslage für Rot-Weiß im Titelkampf weiter verbessert. Doch Trainer Karl-Heinz Gräfen warnt seine Spieler vor allzu großer Sorglosigkeit: „Seit dem Trainerwechsel zeigt Geichlingen ein anderes Gesicht, ist wesentlich kompakter geworden und agiert geschlossener. Es geht deshalb für uns darum, mit taktischer Disziplin, Teamgeist und spielerischen Qualitäten unser Spiel durchzuziehen. Auf uns wartet ein hartes Stück Arbeit auf einem tiefen und seifigen Platz.“ Fraglich ist der Einsatz von Gjergj Prebreza (Prellung am Knie). Daniel Littau und Gabriel Harig fehlen definitiv verletzungsbedingt.

SG Zewen – SV Zeltingen-Rachtig (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Mit einem Sieg könnte Aufsteiger Zewen einen großen tabellarischen Sprung auf Platz sieben machen, denn die davor rangierende Konkurrenz ist am Wochenende allesamt nicht im Einsatz. Das sieht auch Trainer Patrick Zöllner als große Chance: „Es ist das letzte Spiel des Jahres, das wir mit aller Macht gewinnen wollen. Aufgrund unserer weiterhin angespannten personellen Lage gilt es, noch mal den Allerwertesten zusammenzukneifen und eine Topleistung zu bringen. Dafür haben wir uns in den drei Einheiten intensiv vorbereitet.“ Lukas Görgen und Marvin Kugel stehen ebenso wieder bereit (fehlten berufsbedingt) wie die zuletzt angeschlagenen beziehungsweise erkrankten Tim Höfer, Dennis Thon und Denis Hansen. Auch Lars Wagner wird nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt sein.