Ziesmann: "Fußball soll in den unteren Ligen Spaß machen." Aufsteiger ist für die Rückrunde gut gerüstet

Als Aufsteiger in die Kreisliga A Waldeck ist der TSV/FC Korbach II mit 22 Punkten voll im Soll. Die Abstiegsränge liegen in weiter Ferne, der Klassenerhalt sollte reine Formsache sein.

Mit dem bisherigen Abschneiden zeigt sich Kapitän Yannik Ziesmann durchaus zufrieden: "Mit den Spielern die Woche für Woche unterschiedlich zur Verfügung stehen ist es ordentlich aber dennoch ausbaufähig. Wir hoffen alle im Team, dass wir im ersten Tabellendrittel bleiben und so eine gute Saison gespielt haben."

Die Fußballpause dauert beim TSV/FC noch bis Mitte Januar, doch auch in der Winterpause war man mit der Teilnahme an drei Hallenturnieren nicht untätig. Zu- oder Abgänge sind bei der zweiten Mannschaft des TSV/FC nicht zu vermelden und so geht man mit dem gleichen Kader wie in der Vorrunde in die restlichen Spiele der Saison.