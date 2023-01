Wetekam: "Das Ziel kann nur Aufstieg heißen!" SG Rhoden/Schmillinghausen will nochmal angreifen

So recht glauben kann es Claus Wetekam, Pressesprecher der SG Rhoden/Schmillinghausen, selbst nicht: Platz 2 in der Kreisliga A Waldeck und mit einem Spiel weniger und sieben Punkten Rückstand noch in Schlagdistanz zum Tabellenführer.

"Wir haben eine überraschend gute Rolle gespielt und sind nach wie vor oben dran. Auch wenn wir zum Ende der Hinrunde etwas geschwächelt haben, wollen wir wieder voll angreifen! Den Klassenerhalt dürften wir ja schon sicher haben", kann sich Wetekam ein schmunzeln nicht verkneifen. "Insbesondere die neuen Jungs aus der Jugend haben hervorragend eingeschlagen und sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Teams - darauf lässt sich aufbauen", sieht sich Wetekam auch für die Zukunft gerüstet.

Wetekam: "Jedes Training ist ein Highlight"

Die gute Vorrunde hat die SG nun Blut lecken lassen. "Das Ziel kann nur Aufstieg heißen, dafür ist eine gute Vorbereitung elementar wichtig", so Wetekam. Ende Januar soll es mit einem unveränderten Kader losgehen. "Das Training findet je nach Witterung draußen, in der Halle oder auch mal in einer Soccer-Halle statt. Teambuilding wird bei uns groß geschrieben. Jedes Training ist ein Highlight und kann auch schon mal in einer der legendären Kabinen-Partys enden."