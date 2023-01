Serhat Bingül: "Es war wie verflixt!" SG Wellen/Wega will noch unter die ersten Fünf

Verheißungsvoll ist die SG Wellen/Wega in der Kreisliga A Waldeck in die Saison gestartet. Es sollte im Laufe der Vorrunde jedoch ein Auf und Ab werden.

"Wir sind stark in die Saison gestartet, waren in den ersten drei Spielen ungeschlagen und für eine kurze Zeit sogar Tabellenführer. Allerdings hatten wir dann unerklärlicherweise eine schwächere Phase, gefühlt hat nichts geklappt und so konnten wir sieben Spiele am Stück nicht gewinnen. Doch wir haben Charakter gezeigt und die letzten drei Spiele gewonnen", so Mittelfeldmann Serhat Bingül.

Bingül: "Die Winterpause kam zum falschen Zeitpunkt."

Die Reihe an Niederlagen hatte aber nicht nur negative Auswirkungen, wie Bingül bestätigt: "Wir mussten schnell lernen mit Niederlagen umzugehen und die Niederlagenserie hat uns als Team noch näher zusammen gebracht – egal ob privat oder auch sportlich. So gesehen kam die Winterpause zum falschen Zeitpunkt."

Zwischenzeitlich gab es bei der SG personelle Probleme, Verletzungen, Krankheit und urlaubsbedingtes Fehlen dünnte den Kader aus. "Außerdem hatten wir einfach sehr viel Pech, wir haben die "sicheren" Tore nicht gemacht und dafür hinten kassiert – es war wie verflixt", so der ehemalige Hessen- und Verbandsligaspieler.