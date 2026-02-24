„Ziel Nummer eins bleibt der Klassenerhalt“ TuS Rotenhof im schwierigen zweiten Jahr in der Flens-Oberliga von Olaf Wegerich · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Rotenhof beim Sechs-Punkte-Sieg bei Inter Türkspor Kiel nach dem 2:0 durch Felix Struck (li.). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TUS Rotenhof überwintert in der Flens-Oberliga mit 17 Punkten auf dem 11. Platz. In der stärksten Oberliga seit vielen Jahren beträgt der Vorsprung für den TUS auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit Eutin 08 belegt, nur magere zwei Punkte. Unter Trainer Henning Knuth zeigte die Mannschaft in seinem ersten Oberligajahr vor allem auf fremden Plätzen einige starke Auftritte, wurde aber nicht immer für den mutigen Fußball belohnt. Vor allem die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen, zumindest was die Punkteausbeute betrifft, verhinderte ein deutlich besseres Abschneiden der Mannschaft von Trainer Henning Knuth.

In der Restrunde können die Rendsburger in ihrem zweiten Jahr in der höchsten Amateurklasse von Schleswig-Holstein noch neunmal vor heimischem Publikum antreten. Hier gilt es, den Hebel anzusetzen, um die benötigten Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Zudem haben viele Leistungsträger ihre Verletzungen auskuriert und stehen damit wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Kurz vor dem Start der Rückrunde unterhielt sich der Redakteur Olaf Wegerich mit Henning Knuth, dem Trainer des TUS Rotenhof.

Wie bist du mit dem sportlichen Abschneiden und der Punkteausbeute bisher zufrieden?

“Alle Mannschaften haben ein hohes Niveau und sind damit in der Lage, kleinste Schwächephasen des Gegners gnadenlos zu bestrafen. So musst du jedes Wochenende an dein Maximum kommen, um Punkte zu holen. Das haben die Ergebnisse gezeigt. Und genau das macht den Reiz und die Spannung dieser Liga aus. Wir haben im Sommer viele neue Prinzipien eingeführt und sind gut in die Saison gestartet (4:1 in Satrup, 1:1 gegen Kilia, 4:4 in Eichede). Dann mussten wir gegen Heide (2:3) und Todesfelde (2:3) kurz vor Ende schmerzhafte Nackenschläge hinnehmen. Daraus ist ein Negativlauf entstanden mit dem absoluten Tiefpunkt gegen Hohenwestedt (1:5). In dieser Phase habe ich wahrscheinlich noch nie so viel gelernt wie zuvor.

Trainer Henning Knuth. – Foto: Olaf Wegerich