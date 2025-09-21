Todesfelde quält sich zum schmeichelhaften 3:2-Erfolg gegen Rotenhof

Getümmel vor dem Gästetor - Kuklinski und Pioch (Rotenhof) gegen Liebert und Körting (Tofe). – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Todesfelde behält weiterhin seine weiße Weste. Auch das achte Saisonspiel konnte die Mannschaft von Trainer Björn Sörensen in der Flens-Oberliga siegreich gestalten. Beim mühsamen 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen einen sehr selbstbewusst auftretenden TuS Rotenhof hatten die im zweiten Durchgang sehr fahrigen Gastgeber aber auch das Glück des Tüchtigen – mit dem späten Siegtreffer durch Tyler Körting (90.+1). Der TuS Rotenhof rutscht nach der unglücklichen Niederlage auf den 10. Platz.

Die Gastgeber begannen vor der spärlichen Kulisse im Joda-Sportpark zunächst sehr schwungvoll. Eine schöne Hereingabe von Max Musci setzte Morten Liebert mit einem wuchtigen Kopfball nur knapp neben das Tor. Perry Dodoo bringt Tofe in Führung

Doch der zweite Angriff der Gastgeber saß: Eine flache Hereingabe von links und ein Schuss von Musci konnten zunächst noch abgewehrt werden, doch der flache Nachschuss von Perry Dodoo (9.) in die lange Ecke passte.

Liebert-Kopfball auf der Torlinie geklärt Die nächste dicke Chance für die Gastgeber folgte, als nach einem Eckball von Mats Klüver ein Kopfball von Morten Liebert (14.) auf der Torlinie geklärt werden konnte. Dann wurden auch die Gäste mutiger. Nach einer flachen Hereingabe von rechts konnte Henry Grothkopp (18.) im letzten Moment geblockt werden. Florian Kuklinski per Foulelfmeter zum 1:1 Dann unterlief der bis dahin besten Abwehrreihe der Liga in Person von Tyler Körting im Strafraum ein Foulspiel, das Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich sofort mit einem Strafstoß ahndete. Florian Kuklinski (22.) ließ sich die Chance nicht entgehen und traf vom Punkt souverän zum 1:1-Ausgleich.

Rotenhof gestaltet Partie ausgeglichen Fortan war es mit der Herrlichkeit der Gastgeber erst einmal vorbei, die nur noch sporadisch gefährlich wurden. Ein Freistoß von Mats Klüver (28.) ging knapp neben das Tor, ebenso ein schöner Sololauf von Felix Struck (29.), der aus gut 16 Metern haarscharf verzog. Das Spiel war nun völlig offen, und die Mannschaft von Trainer Henning Knuth zeigte keinerlei Scheu vor den großen Namen auf Seiten der Gastgeber. Dann erspielten sich die Gäste sogar eine ganze Serie von Eckbällen, die allesamt gefährlich waren – doch Torhüter Landvoigt packte fast immer sicher zu. Justin Sörensen mit Megaparade gegen Liebert Eine perfekt getimte Hereingabe von Max Musci, über den viele Angriffe liefen, nutzte Morten Liebert (33.) im Zentrum zu einem Kopfball, doch Justin Sörensen tauchte ab und rettete seiner Mannschaft mit einer Megaparade das Remis. Direkt im Gegenzug scheiterte Felix Struck (34.) aus spitzem Winkel am aufmerksamen Fabian Landvoigt.

Schneider scheitert an Sörensen Nach einer scharfen Hereingabe von links versuchte es Musci im Strafraum mit einer klaren Schwalbe. Der abgewehrte Ball landete bei Jan-Marc Schneider (37.), der aus dem Hinterhalt sofort abzog, doch auch diesen verdeckten Schuss konnte Justin Sörensen mit einer starken Parade entschärfen. Mats Klüver mit Freistoß vor der Pause Die letzte Chance vor der Pause in einem sehr intensiven Spiel hatten erneut die Gastgeber: Wieder legte Musci für Kapitän Mats Klüver ab, doch dessen verdeckten Schuss aus gut 16 Metern konnte Sörensen erneut abwehren. Auch nach der Pause setzten die Gäste energisch nach und hielten die Partie offen. Felix Knuth zwingt Landvoigt zur Glanzparade Felix Knuth (50.) konnte sich auf der rechten Seite stark gegen Mirko Boland und Janek Sternberg behaupten, zog in die Mitte und prüfte Fabian Landvoigt mit einem strammen Schuss aus gut 18 Metern, den der Todesfelder Torhüter mit einer starken Parade entschärfen konnte. Vor allem die Angriffe über den zur Halbzeit eingewechselten Mats Henke wurden für die Gastgeber zu einer ständigen Gefahr.

Foulelfmeter von Klüver bringt Tofe wieder in Führung Nach einem Eckball von Mirko Boland wurde Benjamin Petrick an der Strafraumgrenze von Jark Decker gefoult. Schiedsrichterin Heidenreich entschied sofort auf Elfmeter. Mats Klüver (66.) ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf zum 2:1 für die Gastgeber. Musci mit hartem Foul – Struck trifft zum 2:2-Ausgleich Nur zwei Minuten später war Rafael Krause (68.) über halblinks durch, scheiterte aber ebenfalls an Justin Sörensen. Dann leistete sich Max Musci (75.) auf Höhe der Seitenlinie ein überhartes Foul an Mats Henke – und hatte Riesendusel, dafür nur die gelbe Karte zu sehen. Nach einem Freistoß von Leon Rathmann, den die Gastgeber nicht klären konnten, schaltete Felix Struck (77.) am schnellsten und traf zum nicht unverdienten 2:2. Zweikampfmonster Christian Rave Doch für die leidenschaftlich kämpfenden und auch spielerisch starken Gäste wäre noch mehr drin gewesen. Zweimal konnte der bärenstarke Innenverteidiger Christian Rave in höchster Not mit präzisem Tackling gegen durchgebrochene Rotenhöfer retten.