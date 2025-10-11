MTSV landet mit 5:1-Erfolg beim TuS Rotenhof den Befreiungsschlag

Was für eine Leistungsexplosion! Der MTSV Hohenwestedt schafft mit einem in der Höhe kaum für möglich gehaltenen 5:1 (3:1)-Erfolg beim TuS Rotenhof im Freitagabendspiel der Flens-Oberliga vor der imposanten Kulisse von 530 Zuschauern an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg den lange ersehnten Befreiungsschlag und macht in der Tabelle – zumindest bis zum Samstag – einen Riesensprung auf den 9. Platz. Beim TuS Rotenhof verfestigt sich die Krise nach der nun fünften Niederlage in Folge. Die Mannschaft von Trainer Henning Knuth steht in dieser Saison erstmals auf einem Abstiegsplatz.

Knaack mit der frühen Führung In einem sehr kampfbetonten und von beiden Seiten intensiv geführten Spiel erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem Chipball von Jannis Brandt hinter die Kette ist die Rotenhofer Abwehr ausgehebelt, und Kjell Knaack (5.) ist frei durch und netzt überlegt zum Führungstreffer ein Felix Knuth trifft zum schnellen Ausgleich Die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten. Nach einer schönen Hereingabe von der linken Seite durch Janik Sierks trifft Felix Knuth (10.) mit einer schönen Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich. MTSV wie verwandelt Die Gäste, die nach der Freistellung von Trainer Michael Rohwedder wie befreit aufspielen und sich nach jeder gelungenen Aktion auf dem Platz gegenseitig abfeiern, sprühen vor positiver Energie, die das Team bereits unter der Woche bei den Trainingseinheiten erfasst hat. Die Gastgeber mühen sich redlich, aber der MTSV ist an diesem Abend die in allen Belangen klar überlegene Mannschaft und sprüht nur so vor Entschlossenheit und Offensivdrang, während die Gastgeber vor allem bei der Defensivarbeit nicht immer sattelfest wirken.

Arend Müller feierte einen gelungenen Einstand als alleiniger Cheftrainer. – Foto: Olaf Wegerich

Foulelfmeter von Tjark Sievers bringt MTSV wieder in Führung Nach einem Foulspiel an Mika Hirsch, der über die linke Seite in den Strafraum eindringt und dann gelegt wird, bekommt der MTSV trotz hartnäckiger Proteste der Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen, den Tjark Sievers (19.) sicher zum 2:1 für die Gäste verwandelt. Kopfballtreffer von Schnoor zum 3:1 für die Gäste Gegen die defensiv häufig anfällig wirkenden Gastgeber bekommt der MTSV auf Höhe der Mittellinie einen Freistoß zugesprochen, den Tjark Sievers aus halblinker Position hoch in den Strafraum schlägt, und der einlaufende Henrik Schnoor (39.) köpft zum 1:3 ein. Quincke meistert Flugkopfball von Kochanski Nach einem erneuten Freistoß von Tjark Sievers verpasst Thies Kochanski mit einem schönen Flugkopfball, den Tobias Quincke prächtig pariert, noch einen vierten Treffer für den MTSV vor der Pause. Auf der Gegenseite verzieht Felix Struck aus halblinker Position nur knapp für den TuS.

Mika Hirsch (MTSV) gegen Jannik Sierks (Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Mit einer völlig verdienten 3:1-Halbzeitführung für die Gäste geht es in die Pause, ehe die Mannschaft von Trainer Arend Müller nach dem Seitenwechsel gegen zwar moralisch kämpfende, aber immer wieder defensiv anfällige Gastgeber konsequent nachlegt. Kuklinski verpasst den Anschlusstreffer Zunächst aber haben die Gastgeber nach einem Freistoß von Mats Henke, der in der Mauer hängen bleibt und dann Florian Kuklinski vor die Füße fällt, die Riesenmöglichkeit, das Spiel noch einmal spannend zu machen – doch Kuklinski verfehlt überhastet das Tor.

Doch dabei bleibt es. Defensiv stehen die Gäste einfach zu gut – allen voran der wieder einmal überragende Abwehrchef Henrik Schnoor, der mit Leidenschaft sein Hoheitsgebiet verteidigt. Kochanski erhöht auf 4:1 für den MTSV Nach einem Angriff über die linke Seite bekommen die Gastgeber die Situation nicht geklärt, und der Ball landet im Zentrum bei Thies Kochanski (56.), der mit einem satten Schuss in den Winkel zum 4:1 trifft.

v.l. Luke Clasen (MTSV Hohenwestedt), Jan Pioch (TuS Rotenhof),Kjell Knaak und Jark Decker im Kampf um den Ball. – Foto: Olaf Wegerich