Heider SV glücklicher 3:2-Sieger im packenden Spiel beim TUS Rotenhof

Marvin Wolf (7, Heider SV) nach seinem entscheidenden 3:2. – Foto: Volker Schlichting

Was für ein unglaubliches Fußballspiel. Am 8. Spieltag der Flens-Oberliga liefern sich der TUS Rotenhof und der Heider SV eine packende Partie mit zahlreichen Torchancen und vielen harten, aber meist fairen Zweikämpfen, bei der die Protagonisten auf dem Platz und die zahlreichen Zuschauer mehrfach durch ein Wechselbad der Gefühle gehen. Am Ende siegt der Heider SV nach einer bis zum Schluss hart umkämpften Partie durch ein Standardtor von Marvin Wolf im Anschluss an einen Eckball etwas glücklich mit 3:2 (2:1) und beendet damit seine Durststrecke nach zuletzt drei Niederlagen.

Gestern, 14:00 Uhr TuS Rotenhof Rotenhof Heider SV Heider SV 2 3 Abpfiff Durch den Dreier ist der Mannschaft von Markus Wichmann vorerst der Sprung auf den 4. Platz gelungen. Am Sonntag könnten die Dithmarscher aber noch vom VfR Neumünster und von Holstein Kiel II überflügelt werden. Bitter für die Gastgeber: Der TUS Rotenhof zeigt eine bärenstarke zweite Hälfte, hatte das Spitzenteam vom Heider SV am Rande einer Niederlage, steht aber am Ende trotz einer couragierten Leistung mit leeren Händen da.

Neben den bekannten Ausfällen mussten die Dithmarscher noch kurzfristig auf den angeschlagenen Angreifer Hendrik Fleige verzichten. Foul an Florian Kuklinski nicht geahndet

Das Spiel hatte kaum angefangen, da gab es schon den ersten Aufreger, als Florian Kuklinski kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, Schiedsrichter Sebastian Vorbeck aber auf Weiterspielen entschied.

Florian Kuklinski (Rotenhof) gegen Steffen Neelsen (Heide). – Foto: Olaf Wegerich

Christopher Thomsen rettet gegen Ohm Auch die zweite Offensivaktion der mutig beginnenden Gastgeber ist brandgefährlich. Christoph Ohm (5.) kann sich energisch über die rechte Seite durchsetzen, läuft in den Strafraum und zieht aus gut fünfzehn Metern halbhoch ab. Doch der Heider Torhüter Christopher Thomsen bekommt die Fäuste hochgerissen und kann mit einer starken Parade den Einschlag verhindern. Mathis Harms trifft aus der Drehung Mit ihrer ersten Angriffsaktion können die Dithmarscher früh in Führung gehen. Im Zentrum wird Mathis Harms schön in Szene gesetzt, macht einige Schritte und vollzieht mit dem Rücken zum Tor eine kurze Drehung, um dann mit einem Flachschuss ins lange Eck den Führungstreffer zu erzielen. Heide mit viel Spielkontrolle Mit der Führung im Rücken kommt die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann nun immer besser ins Spiel. Der Ball läuft dabei flüssig und schnörkellos durch die Reihen der Dithmarscher, die nun klare Feldvorteile für sich verbuchen können und immer wieder zu guten Torannäherungen kommen. Die Rotenhöfer überstehen diese gute und sehr dominante Heider Phase aber mit dem nötigen Glück und Geschick unbeschadet. Mats Henke trifft zum Ausgleich Wie aus dem Nichts kommen die Gastgeber nach einem perfekt getimten langen Ball von Christian Schrum in den Lauf des durchgestarteten Mats Henke (26.), der vor Thomsen überlegt zum 1:1 einschiebt – zum bis dahin etwas schmeichelhaften Ausgleich. Bitter für die Gäste, die bis dahin viel Spielkontrolle hatten.

Mats Henke (Rotenhof) trifft gegen Christopher Thomsen (Heide) zum 1:1 Ausgleich. – Foto: Olaf Wegerich

Elf von Markus Wichmann erhöht die Schlagzahl Die Heider zeigen sich jedoch wenig beeindruckt und erhöhen sofort die Schlagzahl. Nach einer tollen Einzelleistung von Fabian Arndt, der sich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte, kann Torhüter Justin Sörensen durch energisches Herauslaufen klären. Arndt trifft nach Traumpass von Buchtmann Nach einem Traumpass von Christopher Buchtmann ist Fabian Arndt (40.) frei durch und umspielt den aus seinem Tor heraus eilenden Justin Sörensen und trifft zum 2:1 für die Gäste.

Fabian Arndt (Heider SV) kurz vor seinem 2-1 gegen Keeper Justin Sörensen (TuS Rotenhof). – Foto: Volker Schlichting

Heide verpasst weitere Treffer nachzulegen Noch vor dem Pausenpfiff des guten Schiedsrichters Sebastian Vorbeck hätte die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann die Führung weiter ausbauen können. Zunächst scheitert Azat Selcuk nach einer schönen Einzelleistung mit einem halbhohen Schuss auf Höhe der Strafraumgrenze am prächtig parierenden Justin Sörensen. Wenig später verpasst Christopher Buchtmann mit einem kernigen Schuss, der nach schöner Einzelleistung nur knapp am Torwinkel vorbeirauscht, seinen ersten Treffer für den Heider SV. Jonah Gieseler erfolgreich geblockt Nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber deutlich präsenter und kommen immer besser ins Spiel. Zunächst hat aber Jonah Gieseler noch eine gute Gelegenheit, doch Christoph Ohm wirft sich dazwischen und kann den Schussversuch blocken. Traumtor von Mats Henke bringt den Ausgleich Eine flache Hereingabe von Mika Flindt, der auf der linken Seite viel Wirbel veranstaltet, landet im Zentrum bei Mats Henke (51.), der mit seiner filigranen Schusstechnik sofort abzieht und den Ball mit seiner linken Klebe unnachahmlich zum 2:2 unter die Torlatte hämmert.

Helge Kröger (Heide) gegen Mats Henke (Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Spätestens jetzt ist es ein völlig offenes Spiel, in dem die Gastgeber immer mehr die Oberhoheit übernehmen. Die Mannschaft von Trainer Henning Knuth wird jetzt von der Euphorie getragen und spielt sich in einen Rausch. Dabei drängen die Gastgeber mit Macht auf den Führungstreffer und erspielen sich gegen keinesfalls enttäuschende Heider einige Großchancen. Florian Kuklinski scheitert an Christopher Thomsen Zunächst kann Torhüter Christopher Thomsen einen strammen halbhohen Schuss von Florian Kuklinski nur nach vorne abwehren. Der Abpraller landet bei Mats Henke, der sofort abzieht, aber auch sein Schuss kann erfolgreich geblockt werden. Doch der Ball kommt noch einmal zu Henke, der dann haarscharf neben das Tor köpft. Die Dithmarscher stehen in dieser schwierigen Phase gehörig unter Druck und können kaum noch für Entlastung sorgen.

Florian Kuklinski (Rotenhof) im Kopfballduell mit Jonah Gieseler (li) u. Steffen Neelsen (Heide). – Foto: Olaf Wegerich

Thomsen kann Freistoß von Henke abwehren Dann bekommen die Gastgeber in zentraler Position einen Freistoß zugesprochen, doch den von Mats Henke halbhoch getretenen Ball kann Torhüter Christopher Thomsen mit einer Klasseparade zur Seite abwehren. Mitten in die Drangphase der Gastgeber verpasst Jonah Gieseler (61.) nach flacher Hereingabe von Tarek von Böhlen nur knapp die erneute Heider Führung. Hartes Foul von Steffen Neelsen nur mit Gelb geahndet Dann haben die Dithmarscher großes Glück, dass Steffen Neelsen nach einer zu spät angesetzten Grätsche auf Höhe der Seitenlinie gegen Jannik Sierks, der danach lange behandelt werden musste, nur die gelbe Karte gezeigt bekommt. In Unterzahl wäre es für die Gäste ungleich schwerer geworden, die Restspielzeit gegen die stürmischen Gastgeber zu überstehen. So bleibt es bis zum Schluss spannend, und auch Heide hat durch einen Fernschuss von Thede Reimers (73.), der nur knapp den Giebel verfehlt, eine gefährliche Torannäherung. Moritz Gersteuer verfehlt nur knapp Dann sind wieder die Gastgeber am Zug. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen kann sich der eingewechselte Moritz Gersteuer schön über halblinks durchsetzen und verfehlt mit einem beherzten Flachschuss nur knapp das Tor.

Mathis Harms (Heider SV), hier gegen Jan Pioch (re., TuS Rotenhof), gelang erneut ein Tor und Asist. – Foto: Volker Schlichting