"Ziehen ein sehr positives Fazit" FuPa Baden Wintercheck +++ SV 1920 Grombach

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Ich persönlich bin der Meinung, dass trotz unserer tollen Vorrunde noch einiges an Verbesserungspotenzial in unserer Mannschaft steckt. Jeder einzelne Spieler ist noch nicht bei 100 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Zudem müssen wir konstanter werden, unsere Chancenverwertung verbessern und die Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen.

Wenn ein Spieler für seine Entwicklung hervorgehoben werden müsste, wer wäre es und warum?

Da Fußball eine Mannschaftssportart ist und wir über das Kollektiv kommen, möchten wir eigentlich niemand hervorheben. Allerdings ist klar, dass sich einige Spieler bei uns sehr positiv entwickelt haben.

Gibt es ein besonderes Highlight in der Vorbereitung?

Ein großes Highlight gibt es nicht, allerdings ist ein Training in der SoccArena Heidelberg mit anschließendem Besuch der Altstadt sicherlich eine willkommene Abwechslung im Trainingsalltag.

Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Natürlich wollen wir in der Rückrunde unseren guten Tabellenplatz verteidigen. Eine Verbesserung auf den Relegationsplatz ist in Reichweite, wird aber gegen den SV Sinsheim schwer zu realisieren sein. Trotzdem wollen wir es versuchen und dabei den Spaß an der schönsten Nebensache der Welt in den Vordergrund stellen.

Wie habt ihr die WM in Katar verfolgt und was denkt ihr im Nachgang darüber?

Wie die meisten Fußballfans habe ich einige Spiele am TV verfolgt. Wirkliche Begeisterung kam bei mir da allerdings nicht auf. Meine weiteren Gedanken hierzu möchte ich lieber für mich behalten.