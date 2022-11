Ziegner: "Ich bin vom Auftreten enttäuscht" 3. Liga: Mit dem Ergebnis kann der MSV-Coach leben, mit dem Auftritt seiner Mannschaft hadert der Übungsleiter indes.

Der MSV Duisburg kam am 15. Spieltag in der 3. Liga nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth hinaus. Hatten die Zebras eigentlich alles im Griff, sorgte eine Unachtsamkeit für den Rückstand. Nach der Pause kämpften sich die Hausherren zurück und sicherten sich durch einen starken Kopfball des eingewechselten Niklas Kölle immerhin noch einen Zähler.

Thomas Kleine: "Wir haben ein interessantes Spiel gesehen. In den ersten 20 Minuten haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden, konnten insgesamt über die 90 Minuten kaum Großchancen zulassen. Letztlich gehen wir verdient in Führung. Nach dem Ausgleich haben wir uns nicht negativ beeinflussen lassen, sondern konnten Ballsicherheit ausstrahlen. In meinen Augen war es ein gerechtes Unentschieden."

Torsten Ziegner: "Ich bin enttäuscht. Damit meine ich nicht das Ergebnis, sondern wie wir aufgetreten sind. Bayreuth ist jedem Ball hinterhergelaufen und haben alles gegeben. Das haben wir heute nicht geschafft. Das ärgert mich total und wirft uns auch ein Stück weit zurück. Das werden wir besprechen. Wir sind gut in das Spiel gekommen, haben dann aber die Zielstrebigkeit aus den Augenverloren. In der Pause haben wir einige Dinge angesprochen und uns in Halbzeit zwei erfolgreich gegen die Niederlage gewehrt. In den entscheidenden Situationen waren wir aber zu weit weg vom Gegner und haben nicht die letzte Konsequenz gezeigt."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – SpVgg Bayreuth 1:1

MSV Duisburg: Vincent Müller, Marvin Ajani (61. Niklas Kölle), Sebastian Mai, Marvin Senger, Joshua Bitter, Marvin Bakalorz, Jonas Michelbrink (46. Kolja Pusch), Caspar Jander (61. Niclas Stierlin), Moritz Stoppelkamp, Baran Mogultay, Aziz Bouhaddouz (78. Marvin Knoll) - Trainer: Torsten Ziegner

SpVgg Bayreuth: Sebastian Kolbe, Felix Weber, Marcel Götz, Nico Moos, Alexander Groiß, Tobias Stockinger (63. Martin Thomann), Benedikt Kirsch (79. Nicolas Andermatt), Eroll Zejnullahu (75. Tim Latteier), Alexander Nollenberger (46. Daniel Steininger), Stefan Maderer (62. Markus Ziereis), Moritz Heinrich - Trainer: Thomas Kleine

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) - Zuschauer: 10243

Tore: 0:1 Alexander Nollenberger (37.), 1:1 Niklas Kölle (65.)

Gelb-Rot: Alexander Groiß (90./SpVgg Bayreuth/)