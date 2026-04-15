Zahlreiche Zusagen bei der U23 des USC Paloma

Wird neuer U23-Trainer: Lukas Skwiercz. – Foto: Verein

Nachdem erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass es bei der U23 des USC Paloma nach dieser Saison zu Veränderungen auf der Trainerposition kommen wird, waren die Verantwortlichen weiter aktiv und haben die Planungen für die kommende Spielzeit wesentlich vorangetrieben. Diesbezüglich freuen sich der Klub sehr, dass zahlreiche Spieler des aktuellen Landesliga-Kaders ihren Verbleib angekündigt haben.

„Unser zukünftiges Trainerteam um Cheftrainer Lukas Skwiercz hat akribisch gearbeitet und den Großteil der Jungs davon überzeugen können, dass sie bei uns weiterhin richtig sind. Eine Mannschaft wird immer von Säulen und Führungsspielern getragen. Umso glücklicher sind wir, dass viele Akteure, die das Gesicht des Teams bereits in den zurückliegenden Jahren geprägt haben und als Führungsspieler aufgetreten sind, auch in der kommenden Saison das USC-Trikot tragen werden. Zudem werden weiterhin junge Spieler mit Entwicklungspotenzial ihre Fußballschuhe an der Brucknerstraße schnüren. Ihre Zusagen zeigen, dass wir weiterhin für Durchlässigkeit stehen, sie unser Vertrauen spüren und an den Weg, den wir aufzeigen, auch glauben", sagt Ligamanager Jan Haimerl, der stets in die Kadergespräche involviert war und über Inhalte informiert wurde.

Diese Spieler bleiben USC erhalten

Für die nächste Landesligasaison beim USC haben bereits zugesagt: Emil Appel (21), Frederik Boblai (21), Josiah Borkwei (20), Jonas Burose (21), Serhat Büyükkeskin (22), Brahim Elouni (22), Jon Goedeke (19), Edvin Isic (30), Jan-Philipp Kainzberger (28), Lucas Kainzberger (23) Jethro Owusu (20), Bjarne Reinstorf (22), Niklas Rochow (31), Jonas Tandioy Chasoy (22), Noah Trigonis (22), Mika Urbanski (22) und Pelle Zankl (20).