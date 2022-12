Yannick Joosten führt Torjägerliste der Landesliga, Gruppe 1 an Landesliga, Gruppe 1: Elf Tore erzielte der Stürmer der Holzheimer SG bereits.

Mit nur 13 Mannschaften wird Gruppe 1 der Landesliga am Niederrhein eine Saison mit nur 24 Spieltagen absolviert haben. 14 Partien davon haben die meisten Vereine vor der Winterpause absolviert - und natürlich hat die Zahl der Partien auch Einfluss auf die Zahl der Tore, die der beste Torjäger wird schießen müssen, um am Ende der Saison bester Angreifer der Liga zu werden.

Die deutlich beste Quote hat dabei bislang Yannick Joosten von der Holzheimer SG vorzuweisen. Der 1,90 Meter große Stürmer hat in 13 Spielen elfmal getroffen, dazu weist die FuPa-Statistik noch drei Vorlagen aus. Schon in der Vorsaison landete Joosten auf Platz zwei des Rankings, seinerzeit musste sich der Holzheimer mit 19 Saisontoren in 26 Spielen nur Tom Hirsch von Aufsteiger MSV Düsseldorf geschlagen geben, der 26 Mal traf und danach zum Oberligisten Ratingen 04/19 wechselte.

Joostens fußballerischer Lebenslauf spielt sich im Rhein-Kreis Neuss ab, wo er in der Jugend auch für den großen Ligarivalen SC Kapellen auflief, in der Saison 2019/20 dann auch nochmal für ein Jahr bei den Senioren. Als A-Junior kickte er zudem zwei Jahre für den SC Grimlinghausen, wo er als älterer Jahrgang dann auch schon 24 Spiele in der Ersten Mannschaft absolvierte und bereits 16 Tore erzielte. Es folgte der Wechsel nach Holzheim, und auch da knipste Joosten sofort. 23 Tore waren es in der ersten Spielzeit, 26 dann in 28 Spielen der zweiten Saison. Nach dem Jahr in Kapellen und einer Saison mit wenig Einsätzen in der Corona-Zeit läuft es seit anderthalb Jahren nun wieder voll nach Maß. Und die Holzheimer hoffen sicherlich, dass Josten den Sechsten mit weiteren Toren vielleicht noch ein wenig nach oben katapultiert.