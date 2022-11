Marco Stiepermann (l.) schießt Wuppertal zum Sieg. – Foto: Jochen Classen

Wuppertal und Gladbach II gewinnen Topspiele, später Düren-Schock Borussia Mönchengladbach II ist neuer Tabellenzweiter der Regionalliga West, denn der Wuppertaler SV bezwingt Spitzenreiter Preußen Münster. Fortuna Düsseldorf II wirbelt furios, die SG Wattenscheid 09 schockt den 1. FC Düren spät.

Der 16. Spieltag der Regionalliga West hat am Samstag eine Menge geboten! Durch ein spätes Tor in Rödinghausen ist Borussia Mönchengladbach II neuer Tabellenzweiter, zudem feierte der Wuppertaler SV einen Sieg beim Spitzenreiter Preußen Münster. Die SG Wattenscheid 09 setzte sich dank eines Doppelpacks in der Nachspielzeit von einem ehemaligen Kreisliga-Spieler beim 1. FC Düren durch. Der 1. FC Bocholt war bei Kaan-Marienborn zu harmlos.

Regionalliga West: die Tabelle ________________ Topspiel geht an Wuppertal

Ex-Premier-League-Spieler Marco Stiepermann erzielte nach dem Seitenwechsel das einzige Tor im Topspiel zwischen dem SC Preußen Münster und dem Wuppertaler SV! Der WSV eroberte somit das Stadion an der Hammer Straße und verkürzt den Rückstand auf vier Punkte. SC Preußen Münster – Wuppertaler SV 0:1

SC Preußen Münster: Maximilian Schulze Niehues, Niko Koulis, Alexander Hahn, Dennis Grote, Henok Teklab (59. Shaibou Oubeyapwa), Thomas Kok (84. Alexander Langlitz), Marc Lorenz, Yassine Bouchama (68. Deniz-Fabian Bindemann), Nicolai Remberg, Gerrit Wegkamp, Andrew Wooten - Trainer: Sascha Hildmann

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Durim Berisha, Philipp Hanke (46. Moritz Montag), Lion Schweers, Kevin Pytlik, Lukas Demming, Kevin Pires-Rodrigues (84. Roman Prokoph), Marco Stiepermann (76. Tobias Peitz), Kevin Hagemann, Bastian Müller (71. Justus Henke), Serhat-Semih Güler - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 9588

Tore: 0:1 Marco Stiepermann (47.) ________________ Düsseldorf-Gala gegen Ahlen

Wahrscheinlich hat Fortuna Düsseldorf II gegen Rot Weiss Ahlen das beste Saisonspiel bestritten. Der Mannschaft von Nico Michaty gelang fast alles und traf teilweise auch äußert sehenswert. Beim 5:0-Kantersieg avancierte Innenverteidiger Niko Vukancic mit zwei Abwehr-untypischen Treffern zum Matchwinner. In der Tabelle kassiert die U23 Ahlen und springt auf Position elf.

Fortuna Düsseldorf II – Rot Weiss Ahlen 5:0

Fortuna Düsseldorf II: Dennis-Adam Gorka, Takashi Uchino (79. Maximilian Adamski), Benjamin Bockle (59. Mert Göckan), Niko Vukancic, Nicolas Hirschberger (69. Ephraim Kalonji), Robin Bird, Kevin Sebastian Brechmann, Soufiane El-Faouzi (69. Luis-Felipe Monteiro), Tom Geerkens, Adam Bodzek, Jona Niemiec - Trainer: Nicolas Michaty

Rot Weiss Ahlen: Robin Brüseke, Pascal Itter, Dan-Emilian Neicu, Serkan Temin (58. Kevin Kahlert), Tidiane Gueye (46. Felix Schlüsselburg), Davud Tuma, Patrik Twardzik, André Dej, Christian Skoda (33. Cihan Özkara), Mike Pihl, Gianluca Marzullo (33. Nico Hecker) - Trainer: Andreas Zimmermann

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli () - Zuschauer: 268

Tore: 1:0 Nicolas Hirschberger (6.), 2:0 Niko Vukancic (9.), 3:0 Robin Bird (26.), 4:0 Niko Vukancic (64.), 5:0 Kevin Sebastian Brechmann (80.) ________________ Joker Knabe schockt den 1. FC Düren

Dennis Knabe, der in den vergangenen Spielzeiten noch in den Kreisligen B und A am Niederrhein auflief, war der Matchwinner der SG Wattenscheid 09 beim 1. FC Düren. Die Hausherren führten lange durch Vincent Geimer (20.), doch der ehemalige Bundesligist drehte das Spiel dank seines Jokers in der Nachspielzeit. Durch die beiden Knabe-Treffer hat die SGW nur noch sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz - auf Düren sind es sieben Zähler. 1. FC Düren – SG Wattenscheid 09 1:2

1. FC Düren: Patrick Bade, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Marvin Steiger, Mario Weber, Adam Matuszczyk, Vincent Geimer (80. Finn Stromberg), Philipp Simon (73. Yannik Schlößer), Meik Kühnel (81. Cenk Durgun), Hamza Salman, Mike Owusu (63. Marc Brasnic) - Trainer: Carsten Wissing

SG Wattenscheid 09: Kilian Neufeld, Tim Kaminski (81. Eduard Renke), Kim Sané, Tim Brdaric, Marvin Schurig (51. Dennis Knabe), Phil Britscho, Tom Sindermann, Nico Lucas (59. Berkant Canbulut) (59. Dennis Knabe), Julian Meier, Steve Tunga Malanda, Umut Yildiz - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg () - Zuschauer: 628

Tore: 1:0 Vincent Geimer (20.), 1:1 Dennis Knabe (90.+2), 1:2 Dennis Knabe (90.+4) ________________ Arbeitssieg für RWO

Nicht mit Glanz, aber dafür mit Erfolg - Rot-Weiß Oberhausen feiert einen knappen 1:0-Sieg dank Michael Wentzel gegen das Kellerkind SC Wiedenbrück. Die Gäste bleiben auf einem Abstiegsplatz und haben jetzt acht Punkte Rückstand auf RWO - die Kleeblätter sind mit 25 Punkten Achter. Rot-Weiß Oberhausen – SC Wiedenbrück 1:0

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Nils Winter, Michael Wentzel, Fabian Holthaus, Nico Klaß, Pierre Fassnacht, Jan-Lucas Dorow (78. Kilian Skolik), Tanju Öztürk (78. Jerome Propheter), Christian März, Anton Heinz (66. Matona-Glody Ngyombo), Leroy-Jacques Mickels (85. Kelvin Lunga) - Trainer: Mike Terranova

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Leon Tia (66. Bahattin Karahan), Phillip Aboagye, Tim Böhmer, Oliver Zech, Saban Kaptan (70. Emre Sabri Aydinel), Hendrik Lohmar (80. Tim Geller), Jan Lukas Liehr, Niklas Szeleschus, Fabian Brosowski, Benedikt Zahn (70. Armagan Beytullah Özer) - Trainer: Daniel Brinkmann

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff () - Zuschauer: 2101

Tore: 1:0 Michael Wentzel (59.) ________________ Verdienter Sieg für Kaan-Marienborn

Ein schwacher 1. FC Bocholt hat beim 1. FC Kaan-Marienborn verdient mit 0:3 verloren, wie hier nachzulesen ist 1. FC Kaan-Marienborn – 1. FC Bocholt 3:0

1. FC Kaan-Marienborn: Robert Jendrusch, Armin Pjetrovic, Kevin Krumm, Markus Pazurek, Firat Tuncer (65. Lars Bender), Julian Schauerte, Derrick Kyere, Mats-Lukas Scheld (90. Tim Luca Zimpel), Jamal El Mansoury (81. Daniel Waldrich), Daniel Hammel (69. Din Alajbegovic), Kohsuke Tsuda - Trainer: Thorsten Nehrbauer

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Mika Timothy Hanraths, Kevin Grund, Jeffrey Obst (65. Stephané Mvibudulu), Marc Beckert, Leander Goralski, Marvin Lorch (81. Andre Bugla), Fabio-Daniel Simoes Ribeiro, Florian Abel, Isaak Simion Akritidis (65. Kento Wakamiya), Malek Fakhro (65. Marcel Platzek) - Trainer: Marcus John

Schiedsrichter: David-Markus Koj (Aachen) - Zuschauer: 426

Tore: 1:0 Markus Pazurek (16. Foulelfmeter), 2:0 Daniel Hammel (44.), 3:0 Mats-Lukas Scheld (47.) ________________ Gladbach II neuer Zweiter

Ein weiteres Topspiel fand in Ostwestfalen zwischen dem SV Rödinghausen und Borussia Mönchengladbach statt. Die Entscheidung fiel auch hier erst in der Nachspielzeit, als Zugang Cagatay Kader, gekommen vom SV Straelen, für die Bundesliga-Reserve das goldene Tor erzielte. Die Borussen belegen mit 29 Punkten nun Rang zwei und sind der erste Verfolger von Münster. Rödinghausen fällt aus der Top fünf auf Rang sechs. SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:1

SV Rödinghausen: Tiago Estêvão, Lasse Jürgensen (81. Janis Büscher), Patrick Choroba, Ibrahim Sori Kaba, Daniel Flottmann, Vincent Schaub, Kevin Hoffmeier (84. Mirko Schuster), Jeff-Denis Fehr (54. Jan Bach), Adrian Bravo Sanchez, Damjan Marceta, Ramien Safi (72. Patrick Kurzen) - Trainer: Carsten Rump

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Brüll, Phil Kemper, Michel Lieder, Kaan Kurt, Enrique Lofolomo, Rocco Reitz, Conor Noß, Oscar Fraulo, Torben Müsel (77. Cagatay Kader), Yvandro Borges Sanches (64. Steffen Meuer), Semir Telalovic (83. Steffen Meuer) (83. Ryan-Don Naderi) - Trainer: Eugen Polanski

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 763

Tore: 0:1 Cagatay Kader (90.) ________________ Lippstadt dank Maier-Show zum Sieg

Viktor Maier war mit einem Dreierpack der beste Spieler beim 3:1 zwischen dem SV Lippstadt und Schlusslicht Straelen. Straelen kam zwar zum Anschluss und bemühte sich, hatte aber dann im zweiten Durchgang keine Argumente mehr, die Partie zu drehen. Lippstadt liegt nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter RWO auf Rang neun. SV Lippstadt 08 – SV Straelen 3:1

SV Lippstadt 08: Christopher Balkenhoff, Fatih Ufuk, Phil Halbauer (90. Simon Schielke), Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Finn Heiserholt, Luis Sprekelmeyer, Yasin Altun (87. Julian Düsterhus), Tim Möller (81. Hakim Traoré), Lars Holtkamp (46. Luis Ortmann), Viktor Maier - Trainer: Felix Bechtold

SV Straelen: Julius Paris, Dacain Dacruz Baraza, Joep Munsters (80. Eduart Ibrahimi), Komlan Manasse Fionouke (58. Gianluca Giuseppe Cirillo), Ole Päffgen, Tyron Ken James Rayomba Mata (46. Hirotaka Yamada), Moulaye N'Diaye, Jaron Vicario (58. Niek Munsters), Toshiaki Miyamoto, Marcel Heller, Philipp Kenan Dünnwald - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 576

Tore: 1:0 Viktor Maier (10.), 2:0 Viktor Maier (65. Handelfmeter), 2:1 Hirotaka Yamada (74.), 3:1 Viktor Maier (90.) ________________ Köln II kann auf Abstiegsplatz fallen

Die U21 des Effzeh führte im Stadt-Vergleich gleich zweimal, aber nachdem Philipp Wydra, der die erneute Führung des 1. FC Köln II erzielt hatte, vom Platz flog (80.), glich Lars Lokotsch für Fortuna Köln zum 2:2-Gleichstand wie -Endstand aus. Die Geißböcke könnten bei einem Punktgewinn vom SC Wiedenbrück auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. SC Fortuna Köln – 1. FC Köln II 2:2

SC Fortuna Köln: André Weis, Angelo Langer, Jonas Scholz (46. Jan-Luca Rumpf), Dominik Lanius (75. Jan Wellers), Stipe Batarilo-Cerdic, Adrian Stanilewicz, Maik Kegel (68. Timo Hölscher), Jules Schwadorf (58. Sascha Marquet), Arnold Budimbu, Dustin Willms, Lars Lokotsch - Trainer: Markus von Ahlen

1. FC Köln II: Jonas Urbig, Georg Strauch, Stephan Salger, Lukas Nottbeck (59. Philipp Wydra), Leon Schneider, Ricardo Henning, Simon Breuer (59. Jeremy Mekoma), Joshua Schwirten (75. Adam Lenges), Rijad Smajic, Tim Giesen, Maximilian Schmid (82. Yusuf-Sahin Örnek) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 2112

Tore: 0:1 Joshua Schwirten (48.), 1:1 Lars Lokotsch (59.), 1:2 Philipp Wydra (63.), 2:2 Lars Lokotsch (80.)

Rot: Philipp Wydra (81./1. FC Köln II/Tätlichkeit) ________________ Nullnummer zwischen Schalke und Aachen