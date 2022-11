Desolater 1. FC Bocholt verliert klar beim 1. FC Kaan-Marienborn Der 1. FC Bocholt gastiert beim 1. FC Kaan-Marienborn die zweite verdiente Niederlage in Folge. Immerhin feierte Marcel Platzek sein Comeback.

Der 1. FC Bocholt muss nach seinem Gastspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn Lichtblicke in der eigenen Leistung suchen. Hatte der FCB im ersten Durchgang noch bei zwei Entscheidungen das Nachsehen, war die Mannschaft von Marcus John nach dem Seitenwechsel mit einem 0:3 (0:2) noch gut bedient. Der Oberliga-Meister vom Niederrhein. fällt am 16. Spieltag der Regionalliga West auf Rang 15.

Zweimal Pech

Im ersten Duell zwischen beiden Klubs hatte Bocholt zunächst den besseren Start. Nach rund zehn Minuten erarbeitete Kaan-Marienborn, mit nun 27 Punkten weiterhin der beste Aufsteiger der Liga, sich mehr und mehr Ballbesitz - und kam dann auch zum 1:0. Ein hohes Pressing gegen Bocholts Fabio Ribeiro führte zu einem hohen Ballgewinn. Am Ende dieser Kette berührte Ribeiro seinen Gegenspieler wohl leicht, weshalb Schiedsrichter David-Markus Koj auf den Punkt zeigte. Kapitän Markus Pazurek, der über die gesamte Spielzeit herausragte, traf zielsicher zum 1:0 (16.).

Oftmals fehlte Bocholt Ideen im Strafraum. Vor dem Seitenwechsel spielte Innenverteidiger Mika Hanraths einen guten Pass auf Jeffrey Obst, der aber nicht zum Tor zog, sondern das eigene Abspiel forcierte. Die falsche Entscheidung, wie sich schnell herausstelle. Kaan-Marienborn konterte auf eigenem Platz und Daniel Hammel stürmte aus abseitsverdächtiger Position auf Keeper Sebastian Wickl zu - Formsache (44.).

Comeback von Platzek

Mit dem Pausenpfiff hatte FCB-Coach John deshalb Redebedarf mit dem Schiedsrichter-Trio, aber entsprechend auch mit seiner eigenen Mannschaft. Mit der ersten Aktion des zweiten Durchgangs stand es dann aber auch schon 0:3 aus Sicht der Münsterländer, denn Mats-Lukas Scheld streichelte einen Freistoß sehenswert in den Kasten (47.). In der Folge traf der Gastgeber zweimal das Aluminium, zog knapp vorbei oder scheiterte an Bocholts Wickl, während sich auf der Gegenseite kaum Gefahr entwickelte. Die beste Gelegenheit hatte noch Comebacker Marcel Platzek mit einem Flachschuss.

Die Rückkehr des Stürmers war somit der einzige Lichtblick an einem ansonsten desolaten Nachmittag. Der 1. FC Kaan-Marienborn springt durch den Sieg auf Rang fünf, Bocholt fällt auf Position 15 und muss sich nach dem 2:8 gegen den FC Schalke 04 II und nach diesem Auftritt am kommenden Freitag bei Rot-Weiß Oberhausen mächtig steigern.