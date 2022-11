Wie schlägt sich Münster gegen Wuppertal? – Foto: Markus Paletta

Regionalliga West live: Topspiel zwischen Münster und Wuppertal Am Samstag steigt in der Regionalliga West das Topspiel zwischen Tabellenführer Preußen Münster und dem Wuppertaler SV. In Köln steigt das Derby, Aufsteiger-Duell zwischen Kaan-Marienborn und Bocholt.

Den 16. Spieltag der Regionalliga West eröffneten der FC Schalke 04 II und Alemannia Aachen sowie Fortuna Köln und der 1. FC Köln II mit einem Remis, deshalb kann der SC Preußen Münster am Samstag im Topspiel gegen den Wuppertaler SV die Tabellenführung ausbauen. Der 1. FC Bocholt reist zum 1. FC Kaan-Marienborn und der 1. FC Düren erwartet die SG Wattenscheid 09 - gleich zwei Aufsteiger-Duelle am Samstag.

Regionalliga West: die Tabelle ________________ Liveticker: Münster - Wuppertaler

________________ Liveticker: Düsseldorf II - Ahlen Spieltext SC Preußen Müns... - Wuppert. SV

________________ Liveticker: Düren - Wattenscheid Spieltext F. Düsseld. II - RW Ahlen

________________ Liveticker: Oberhausen - Wiedenbrück Spieltext 1. FC Düren - SG Wattenscheid...

________________ Liveticker: Kaan-Marienborn - FC Bocholt Spieltext RW Oberh. - Wiedenbrück

________________ Liveticker: Rödinghausen - Gladbach II Spieltext 1. FC Kaan-Mari... - FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr SV Rödinghausen Rödinghausen Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 live PUSH

________________ Liveticker: Lippstadt -Straelen Spieltext Rödinghausen - Borussia MG II

Morgen, 14:00 Uhr SV Lippstadt 08 SV Lippstadt SV Straelen SV Straelen 14:00 PUSH

________________ Köln II kann auf Abstiegsplatz fallen Spieltext SV Lippstadt - SV Straelen

Die U21 des Effzeh führte im Stadt-Vergleich gleich zweimal, aber nachdem Philipp Wydra, der die erneute Führung des 1. FC Köln II erzielt hatte, vom Platz flog (80.), glich Lars Lokotsch für Fortuna Köln zum 2:2-Gleichstand wie -Endstand aus. Die Geißböcke könnten bei einem Punktgewinn vom SC Wiedenbrück auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. SC Fortuna Köln – 1. FC Köln II 2:2

SC Fortuna Köln: André Weis, Angelo Langer, Jonas Scholz (46. Jan-Luca Rumpf), Dominik Lanius (75. Jan Wellers), Stipe Batarilo-Cerdic, Adrian Stanilewicz, Maik Kegel (68. Timo Hölscher), Jules Schwadorf (58. Sascha Marquet), Arnold Budimbu, Dustin Willms, Lars Lokotsch - Trainer: Markus von Ahlen

1. FC Köln II: Jonas Urbig, Georg Strauch, Stephan Salger, Lukas Nottbeck (59. Philipp Wydra), Leon Schneider, Ricardo Henning, Simon Breuer (59. Jeremy Mekoma), Joshua Schwirten (75. Adam Lenges), Rijad Smajic, Tim Giesen, Maximilian Schmid (82. Yusuf-Sahin Örnek) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 2112

Tore: 0:1 Joshua Schwirten (48.), 1:1 Lars Lokotsch (59.), 1:2 Philipp Wydra (63.), 2:2 Lars Lokotsch (80.)

Rot: Philipp Wydra (81./1. FC Köln II/Tätlichkeit) ________________ Nullnummer zwischen Schalke und Aachen