Wundertüte: Vilzings Gegner Fürth kommt mit neuem Trainergespann

Die DJK Vilzing will nach einer doch sehr durchwachsenen Halbserie in der Regionalliga Bayern die Vorrunde zu einem versöhnlichen Ende bringen. Die Schwarzgelben peilen am morgigen Samstag zuhause am Huthgarten einen Heimsieg gegen die Profireserve der SpVgg Greuther Fürth an. Beim Kleeblatt war in dieser Woche großes Stühlerücken angesagt. Nach der 0:4-Derbyklatsche der Profis gegen den 1. FC Nürnberg mussten Coach Alexander Zorniger und der Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi ihren Hut nehmen. Bis zur Winterpause leitet nun U23-Coach Leo Haas die Geschicke bei den Profis. Den Posten beim Regionalliga-Team hat wiederum Ex-Bundesligaprofi Christian Fiedler übernommen, der zuvor die U15 der Fürther trainierte. Dem gebürtigen Berliner stehen die beiden Routiniers Daniel Adlung und Edgar Prib als spielende Co-Trainer zur Seite. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.