Einst Bundesliga bei Hertha: Fiedler übernimmt Fürths U23 bis Winter

Das Ronhof-Beben wirkt sich bis in die Regionalliga Bayern aus. Die SpVgg Greuther Fürth hat am gestrigen Dienstag auf die heftige Derbyklatsche der Profis gegen den 1. FC Nürnberg reagiert, Cheftrainer Alexander Zorniger beurlaubt und auch gleich noch den langjährigen Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi vor die Tür gesetzt. Wie geht`s kurzfristig weiter beim Kleeblatt? U23-Coach Leo Haas ist nun bis zur Winterpause für die Profis verantwortlich, zusammen mit seinem Co-Trainer Julian Kolbeck.

Julian Kolbeck sprang am Dienstagabend im Heimspiel der Fürther U23 gegen die Würzburger Kickers an der Seitenlinie ein und holte immerhin ein 1:1-Unentschieden gegen den wiedererstarkten Meister. Nach dem Spiel gab Kolbeck zu Protokoll: "Ich denke, es war ein sehr hochwertiges Fußballspiel gegen einen starken Gegner. Würzburg hat wirklich einen richtig guten Ball gespielt. Die Jungs haben das heute aber gut angenommen und ein richtig gutes Spiel an den Tag gelegt."