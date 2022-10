WSC Frisia klettert nach oben 2:1 Heimsieg gegen GW Mühlen

Tim Rister mit einem Doppelpack innerhalb von 60 Sekunden

GW Mühlen, unterstützt von gut 150 Fans, machte von Beginn an Druck und Sascha Theil musste gleich zu Beginn zweimal sein Können zeigen, um die Führung der ganz in Weiß gekleideten Gäste zu verhindern. Nach 14 Minuten verloren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung, Goalgetter Benjamin Willenbrink stand blank vor Theil, der den ersten Ball noch sensationell klären konnte, doch gegen den Nachschuss von Jonas Pöhlking hatte er keine Chance. Danach kamen wir allerdings besser ins Spiel, zwingend war das aber zunächst nicht. Nach 33 Minuten dann das erste Mal so etwas wie blaue Torgefahr, Rister auf El-Ali, doch dessen Hereingabe deutlich zu hoch, um daraus den Ausgleich zu kreieren. In der 40. Minute gelang Padda Degen fast das 1:1 durch eine direkt verwandelte Ecke, mit vereinten Kräften konnten die Gäste das verhindern. Und kurz vor der Pause prüfte unser Kapitän Gäste-Keeper Wilhelm mit einem feinen Schlenzer, doch der Goalie reagierte glänzend. So ging es mit 0:1 in die Pause.

Frisia-Doppelschlag nach der Pause dreht die Partie…

Direkt nach der Pause machten wir sofort Druck und eine Ecke von Padda Degen fiel auf den Kopf von Knipser Tim Rister, der den Ausgleich markierte. Dann wurde es turbulent, Anstoß Mühlen, Ballgewinn WSC, Lucas Janßen mit einem feinen Pässchen in den Lauf von Tim Rister, der in den Strafraum der Gäste eindrang und zum 2:1 vollstreckte. Innerhalb von 50 Sekunden haben wir die Partie gedreht und nahmen nun den Kampf an, diesen Vorsprung verteidigen zu wollen.