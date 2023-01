Wormatias erfolglose Suche Der Regionalligist aus Worms steht weiter ohne Trainer da +++ An fehlenden Kandidaten mangelt es nicht

Worms. Ausflug in die Soccerhalle, Trainingseinheiten im Fitnesscenter – weil die äußeren Bedingungen (Schnee, Eis) einen geregelten Trainingsbetrieb aktuell mehrfach nicht zuließen, übten die Spieler von Wormatia Worms zuletzt auch häufiger abseits des Spielfeldes. Angeleitet wurden sie dabei nach wie von Interimstrainer Mario Cuc und den Co-Trainern Christian Adam und Mario Miltner. Auch eine Woche nach dem Trainingsauftakt in das zweite Halbjahr der Saison 2022/2023 steht ein neuer Wormser Cheftrainer noch immer nicht fest.

Frustrierend ist die aktuelle Situation nicht nur für Norbert Hess, den Sportlichen Leiter der Wormatia. Auch die Spieler sind im Unklaren, mit welchem Coach es in die Rückrunde geht, in der die Rheinhessen den zweiten Teil des Unterfangens „Klassenerhalt” angehen wollen. Weil Cuc laut Hess nur eine „sehr gute Zwischenlösung” sei, hängen die Spieler also weiter in der Luft. Die Unruhe im Umfeld ist da. Und die Frage „Wie geht es weiter”? steht weiterhin unbeantwortet im Raum.

Mehrere Kandidaten sagen der Wormatia ab.

Inzwischen, so heißt es aus Vereinskreisen, habe die Wormatia mehrere finale Gespräche mit Kandidaten geführt, die kurz vor der Ziellinie bislang aber allesamt scheiterten. Wie Norbert Hess bestätigt, mal von Seiten der Wormatia, mehrfach aber auch aufgrund der Gegenseite. „Bei dem einen Trainer hat es am Ende wirtschaftlich nicht gepasst, bei dem anderen kamen plötzlich Forderungen, von denen zuvor keine Rede in den Vertragsgesprächen gewesen war.” Ein Kandidat habe laut dem Sportlichen Leiter schlussendlich abgesagt, weil die Strukturen des Vereins ihm für einen Regionalligisten nicht professionell genug erschienen und er die Mannschaft gerne auch zweimal täglich zum Training gebeten hätte. Eine Forderung, die bei den Spielern der Wormser, die nebenbei einem Job nachgehen, studieren oder eine Ausbildung absolvieren, so nicht möglich gewesen wäre. „Teilweise haben wir dann auch im letzten Moment gesagt, wir sind nicht voll überzeugt”, berichtet Hess. Das Ergebnis war jedoch jedes Mal das Gleiche: die Trainersuche ging in die nächste Runde Runde.

Fällt eine Entscheidung am Freitag?