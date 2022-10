Wischhafen/Dornbusch gewinnt Topspiel gegen Apensen 3. Kreisklasse: Kehdinger gewinnen 3:0 - Hoher Derbysieg für Ahlerstedt/Ottendorf IV - Erster Sieg für Großenwörden

Nach der souveränen 3:1-Pausenführung, verpasste es der Spitzenreiter im zweiten Durchgang in Steinkirchen den Sack zuzumachen. Die Altländer kamen auf 2:3 heran und es wurde noch einmal eng.

Einen Tag später fand in Wischhafen das Topspiel gegen den TSV Apensen III statt. Die Gäste traten ersatzgeschwächt an, wichtige Stammkräfte wie Jan Happernagl und Christian Buntrock fehlten. Der FC gewann deutlich mit 3:0, blieb ungeschlagen und tauschte mit dem Gegner die Plätze 2 und 3 in der Tabelle. Am 3. Oktober war dann Derbytag. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV besiegte Aufsteiger Wangersen deutlich mit 6:1. Als dreifacher Torschütze trug sich Christian Holst in die Torschützenliste ein. Den ersten Saisonsieg sicherte sich der TSV Großenwörden II ausgerechnet gegen den Nachbarn aus Hammah, der zum 4. Mal in Folge verlor.

Schlusslicht SV Drochtersen/Assel VI kam beim Neuling TSV Wiepenkathen III ordentlich unter die Räder. Zur Halbzeit stand es lediglich 2:1, am Ende gewann der TSV 6:1. Am kommenden Wochenende steht das nächste Derby an, wenn der MTV Hammah III den SuSV Heinbockel empfängt.