1860-Spieler und Moderator beim Fan-Club in Moosburg – Foto: Josef Fuchs

„Wird lange, schwere Saison“: 1860-Profis Lex und Willsch äußern sich bei Fan-Club zur Rückrunde Großer Andrang

Reißen die Löwen in der Rückrunde das Ruder herum? Herrscht bei den Drittliga-Profis WM-Feeling? Fragen wie diese beantworteten zwei 1860-Spieler vor vielen Fans in Moosburg.

Moosburg – „Es zählt nur ein Neustart nach der Winterpause und dass wir wieder an das Niveau vom Saisonanfang rankommen“, beschreibt 1860-Profi Marius Willsch die Vorgabe für die Löwen in der seit Montag laufenden Vorbereitung. Das kam jetzt beim Moosburger 1860-Fan-Club, den der Rechtsverteidiger zusammen mit Löwen-Kapitän Stefan Lex am 3. Advent besuchte, gut an. Bei einem ungezwungenen Weißwurstfrühstück im Vereinslokal Staudinger Keller beantworteten die beiden Drittliga-Akteure mit bayerischen Wurzeln Fragen der gut 60 Fans und gaben Autogramme.

Mitglieder des 1860-Fan-Clubs Moosburg und weitere Anhänger im Staudinger Keller – Foto: Josef Fuchs

Auch Stefan Lex war guten Mutes, dass der Kultclub aus Giesing in der Rückrunde wieder in die Erfolgsspur zurückkehren wird, schränkte aber auch ein: „Das wird trotzdem noch eine lange, schwierige Saison, weil du in der dritten Liga gegen jeden verlieren kannst und deshalb in jedem Spiel 100 Prozent da sein musst.“ Eine Begründung, warum der TSV 1860 nach furiosem Start am Ende der Hinrunde eingebrochen und noch bis auf Platz sechs der 3. Liga durchgereicht worden war, hatten auch die beiden Spieler nicht parat. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)