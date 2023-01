"Wir sind als Aufsteiger mit unserem Abschneiden sehr zufrieden" Landesliga Mitte +++ Germania Wernigerode überwintert im soliden Mittelfeld der Tabelle

In der Vorsaison noch in der Landesklasse gekickt und aktuell im Mittelfeld der Landesliga Mitte positioniert – das ist Germania Wernigerode. Die Hinrunde der Saison 2022/23 hat das Team von Trainer Andre Willner nach zwölf Spielen auf dem siebten Tabellenplatz mit 15 Punkten und einer Tordifferenz von 31:24 abgeschlossen.

„Wir sind als Aufsteiger mit unserem Abschneiden in der Hinrunde sehr zufrieden. Die 15 Punkte haben wir uns hart erarbeitet und verdient geholt“, zieht der Übungsleiter Bilanz und ergänzt: „Das Niveau ist im Vergleich zur Landesklasse deutlich höher, besonders bei den Spitzenteams.“ So kassierte der Aufsteiger vier seiner fünf Saisonniederlagen in der Hinrunde gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenteil. 2:3 gegen den Tabellenführer Ilsenburg, 0:1 in Kemberg, 0:1 in Reppichau und 2:5 gegen Elster. Hinzu kommt die 0:1-Niederlage gegen die TSG Calbe, einem Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Mannschaftsgeist macht den Aufsteiger stark

Das Ziel der Germania ist klar, der Klassenerhalt. Hierbei helfen natürlich erfolgreiche Spiele wie die bisherigen vier Siege. 2:1 bei der SG Trebitz, 3:1 zuhause gegen den Tabellenletzten aus Piesteritz, ein 8:1-Kantersieg gegen Allemannia Jessen und 7:3 gegen den SC Vorfläming Nedlitz. Der Saisonstart verlief allerdings mühsam. Erst am vierten Spieltag gelang der erste Saisonsieg. Zuvor hieß es Lehrgeld zahlen. Dazu gehörten die beiden Punkteteilungen jeweils mit 2:2 gegen den Blankenburger FV und den SV Staßfurt 09.

„Unsere Stärke ist es, als Mannschaft auf den Platz zu gehen. Jeder Spieler ist extrem wichtig und mal sticht der eine heraus, mal ein anderer“, sagt Willner über die Eigenschaft des Aufsteigers, die das Team ausmacht. In Sachen bester interner Torschütze sticht Luran-Zarin Engelhardt heraus. Er hat in der Hinrunde schon sieben Treffer für Germania erzielt.

Keine Transfers im Winter geplant

In der aktuellen Winterpause plant der Trainer personell nicht neu. Weder Zu- noch Abgänge sind in Aussicht. Es soll mit den vorhandenen Spielern in die Rückrunde gestartet werden. „Der Kader ist groß genug, da wir eng mit unseren zweiten Männern zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen“, so Willner über die Personalpolitik im Kader.