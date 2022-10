„Wir haben den Anspruch, die bestmögliche Leistung abzurufen“ Kreisligatipp mit Joachim Boos, dem Trainer des TuS Kleines Wiesental

Für den TuS Kleines Wiesental endete am vergangenen Spieltag der Kreisliga A, Staffel West, eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage. Auf den Relegationsplatz 13 hat der TuS dennoch ein Polster von vier Punkten, und am Sonntag hofft die Mannschaft von Joachim Boos im Duell gegen den Tabellennachbarn, Aufsteiger Karsau, die nächste Serie zu starten. Im fupa-Interview erläutert Boos die drängendsten Probleme des Vereins und tippt die Ergebnisse des elften Spieltags.

fupa: Herr Boos, wie würden Sie den bisherigen Saisonverlauf für den TuS Kleines Wiesental bewerten?

Joachim Boos: Es ist schon ein wenig schwierig zu bewerten. Wir haben sehr viele Verletzte und Urlauber, und dieses Problem hat sich bis jetzt arg in die Länge gezogen. Wenn wir alle an Bord gehabt hätten, könnten wir noch besser dastehen. Aber so wie sich die letzten Wochen gestaltet haben, ist der Saisonverlauf schon okay.

fupa: Aktuell hat Ihre Mannschaft 14 Punkte auf dem Konto. Blickt man nun eher nach unten oder nach oben?

Boos: Momentan interessiert mich die Tabelle gar nicht. Mich beschäftigen eher die Personalprobleme. Gewiss, wir stehen im Mittelfeld, wo alles sehr eng zugeht, und wir sind nicht ganz gesichert. Das spricht für die ausgeglichene Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Einzig Stetten liefert konstant ab und geht vorneweg, dahinter entspannt sich ein großes Mittelfeld. Da gilt es Woche für Woche die Leistung abzurufen.

fupa: In den Heimspielen war Ihre Mannschaft recht erfolgreich, nur gegen die Spitzenteams Lörrach-Brombach II und Hauingen wurden überhaupt Punkte abgegeben, und die letzten zwei Heimspiel endeten ohne einen Gegentreffer. Was macht die Heimstärke des TuS aus?

Boos: Wir haben den Anspruch, in den Heimspielen die bestmögliche Leistung abzurufen. Ich kann nicht zu hundert Prozent sagen, warum es auswärts nicht so gut läuft, aber vor den eigenen Fans und auf dem eigenen Platz geht es darum, die Spiele attraktiv zu gestalten und zu gewinnen.

fupa: Am Wochenende wird der Aufsteiger Karsau erwartet, der in der Liga schon für Furore gesorgt hat. Wie denken Sie über den Gegner?

Boos: Karsau hat sich in der Liga sehr gut etabliert. Das wird für uns eine sehr schwere Aufgabe, aber vor heimischem Publikum wollen wir wieder ein gutes Spiel abliefern und die drei Punkte zu Hause behalten.

fupa: Hat sich die Personallage etwas gebessert?

Boos: Nein, es bleibt megaschwierig. Wir sind personell arg gebeutelt, gerade was die Offensive angeht. Patrick Hafensteiner etwa ist zuletzt im Spiel auf die Hand gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. Lukas Kasimir fehlt ja bereits die gesamte Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Jörg Bechtel laboriert an einer Knieverletzung, Leon Wienholz ist derzeit im Urlaub. Das wäre erst einmal die Offensive – wir haben noch viel mehr Ausfälle, etwa Jason Christian in der Verteidigung. Ich muss sagen, das habe ich in diesem Ausmaß noch nie erlebt.

Joachim Boos’ Spieltag-Tipps:

TuS Lörrach-Stetten – SV Herten II

Samstag, 15 Uhr

Stetten dominiert die Liga momentan: 4:0.

FC Hauingen – Bosporus FC Friedlingen

Samstag, 15.30 Uhr

Hauingen spielt daheim – das ist Punkt 1. Und Friedlingen hat im Moment keinen guten Lauf. Ich tippe auf ein 3:0.

SV Schopfheim – FC Hausen

Samstag, 16 Uhr

Ich tippe auf ein 2:2 im Derby.