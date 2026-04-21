Wilder Transfer-Sommer zwischen Neheim und Soest geht in die 6. Runde Beide Vereine krempeln ihren Kader gewaltig um – und bedienen sich fleißig von einander. von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Es ist wohl eine der bislang interessantesten Transfer-Dynamiken des kommenden Sommer: Nachdem Landesligist SC Neheim früh mit höherklassigen Transfers aufhorchen ließ und mit Maurice Buckesfeld, Jann Conrads und Marlon Hellmann gleich drei Spieler vom abstiegsbedrohten Westfalenligisten SV Westfalia Soest loseisen konnte, ließen die Bördestädter eine Antwort nicht lange warten und präsentierten mit den ehemaligen Juniorenspielern Hakim Benalou und Evan Suchy zwei Spieler, die zur neuen Saison den umgekehrten Weg einschlagen werden.

Nun haben die Soester nachgelegt und in Sachen Spielertausche "auf 3:3 gestellt": Mit Niklas Große-Benne wechselt ein weiterer junger, entwicklungsfähiger Spieler ins Jahnstadion – ein "Wunschspieler" von Soests Trainer Ibrahima "Ibou" Mbaye, wie Westfalias Sportlicher Leiter Torsten Garbe im "Soester Anzeiger" verrät. Mbaye hatte Große-Benne schon im Sommer 2024, damals aus der U19 des FC Iserlohn, nach Neheim geholt. Nun folgt der Holzwickeder wieder dem Ruf des 46-jährigen Senegalesen. Unter ihm blühte der 20-jährige Stürmer direkt auf und schaffte auf Anhieb den Durchbruch. Mit zehn Saisontreffern in 27 Landesliga-Einsätzen, davon 19 von Beginn an, war er in der vergangenen Spielzeit der zweitbeste Scorer der Neheimer. Seit der Ankunft von Anas Boukidar im Binnerfeld hat Große-Benne ihm gegenüber weitgehend das Nachsehen und kommt bislang auf drei Treffer in 15 Spielen.