Nun andersherum: Zwei Talente finden von Neheim zurück nach Soest Der abstiegsbedrohte Westfalenligist hat die nächsten beiden Neuzugänge vorgestellt. von red · Heute, 14:49 Uhr · 0 Leser

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Nachdem in den letzten Wochen der SC Neheim vor allem mit Transfers aus Soest für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, hat der SV Westfalia Soest nun reagiert und ein Duo aus Neheim verpflichten können: Evan Suchy und Hakim Benalou. Beide haben eine gewisse Vergangenheit in der Bördestadt und finden nach zwei Saison ins Jahnstadion zurück.

Suchy und Benalou waren im Sommer 2024 aus der U19 der Westfalia nach Neheim gewechselt. Der Trainer damals: Ibrahima "Ibou" Mbaye, der zur neuen Saison wieder Westfalia Soest trainieren wird. Unter dem heute 46-Jährigen kamen die beiden Talente über weite Strecken zum Einsatz, während es unter Mbayes Nachfolger Kevin Hines, der seit Oktober im Amt ist, schwieriger läuft – sieben Einsätze für Benalou (vorher 18), fünf für Suchy (vorher 20). Sowohl Benalou als auch Suchy machen im "Soester Anzeiger" keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Förderer Mbaye ein großes Argument für ihre Rückkehr nach Soest war. Ähnlich hatte sich auch der frühere Erfolgsstürmer Christoph Rüther geäußert, der im Sommer vom SV Rödinghausen II wieder zur Westfalia zurückkehrt.

Mbaye als wichtiger Faktor Der 20-jährige Suchy erklärt: "Der Trainer ist einer der Gründe, warum ich nach Soest wechsele. Ich habe positive Erfahrungen mit ihm gemacht. Er schenkt einem Vertrauen und hört einem zu. Er ist ehrlich zu einem, und das ist eine wichtige Eigenschaft für einen Trainer." Hakim Benalou sagt: "Ich kenne den Verein, das Umfeld und den Trainer – das hat mir die Entscheidung erleichtert." Mbaye und er hätten "gut zusammengearbeitet, und deshalb fiel mir der Schritt leicht." "Ibou" Mbaye erklärt, dass Benalou nach seiner Freigabe in Neheim aktiv auf ihn zugegangen sei. "Wenn ein Spieler sich wohlfühlt und weiter mit mir arbeiten will, bin ich der Letzte, der dazu nein sagt. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten." Vor allem Benalous Auftreten auf und neben dem Platz habe ihm gefallen. In beiden Spielern sehe er großes Potenzial. Bei Evan Suchy sehe er "nach oben keine Grenzen". "Und wenn man einen solchen Spieler verpflichten kann, muss man einfach zugreifen."