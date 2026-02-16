SC Neheim schnappt sich Ex-Regionalliga-Akteur aus der Westfalenliga

– Foto: SC Neheim

Der 28-jährige Maurice Buckesfeld war mehrere Jahre in der vierthöchsten Spielklasse unterwegs. RW Koblenz, TSV Steinbach Haiger und Rot Weiss Ahlen waren seine Regionalliga-Stationen. Seit Sommer 2024 bewegt er sich langsam abwärts. Auf Oberligist SV Lippstadt 08 folgte im vergangenen Sommer Westfalenligist SV Westfalia Soest. Nun zieht der Innenverteidiger erneut nach einer Saison weiter und wechselt zur Spielzeit 2026/27 zum Landesligisten SC Neheim. Für den Routinier schließt sich ein Kreis, denn er kehrt zu seinem Kindheitsverein zurück, bei dem er das Fußballspielen begann (2001-07).

In seiner Meldung schreibt der Verein: "Der 28-jährige Innenverteidiger bringt mit 192 cm Körpergröße enorme Präsenz, Kopfballstärke und viel Spielverständnis mit. In den vergangenen Jahren sammelte er wertvolle Erfahrung auf Oberliga- und Regionalliganiveau. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn unter anderem in die Nachwuchsabteilungen von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Im Seniorenbereich spielte er für ASC 09 Dortmund, TSV Steinbach Haiger, Rot-Weiß Koblenz, Rot Weiss Ahlen sowie zuletzt für SV Lippstadt 08. Nun kehrt Maurice mit reichlich Erfahrung, Führungsqualität und echter Identifikation zurück an seine alte Wirkungsstätte. Wir sind überzeugt, dass er unsere Defensive ab der Saison 2026/2027 nicht nur sportlich verstärken, sondern auch als Persönlichkeit vorangehen wird."

Buckesfeld ist nach Felix Fleck, der in der aktuellen Wintertransferperiode zum Landesligisten gewechselt ist, der zweite Neuzugang vom SV Westfalia Soest innerhalb kurzer Zeit. Nach Informationen des Sauerland-Portals "match-day.de" könnte mit Jann Konrads ein dritter Soester folgen. Außerdem seien die Neheimer auch an Erik Dier vom Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl und Denis Rodrigues Gomes vom Bezirksligisten SV Hüsten 09 interessiert.