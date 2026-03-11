Neheim wildert weiter in Soest – Trio verlässt SVW Richtung Landesliga Weitere Leistungsträger verlassen das Schlusslicht der Westfalenliga Staffel 1. von red · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

Jann Conrads, Marlon Hellmann und Arne Krick verlassen Westfalia Soest im Sommer. – Foto: SC Neheim/SuS Langscheid/Enkha

Beim SV Westfalia Soest zeichnet sich abseits der angespannten sportlichen Situation (Tabellenplatz 16, vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer) ein großer Umbruch im Sommer ab. Neben dem bereits angekündigtem Trainerwechsel von Interimslösung Stefan Fröhlich auf Ex-Erfolgscoach Ibrahima "Ibou" Mbaye werden zentrale Stützen den Verein verlassen.

Mit Maurice Buckesfeld, der erst im Sommer als "Königstransfer" (98 Regionalliga- und 94-Oberliga-Partien) bei der Westfalia gelandet war, hatten die Soester bereits ihren ersten Abgang zum Saisonende zu verzeichnen. Der 28-jährige Innenverteidiger wird zu seinem Jugendverein SC Neheim in die Landesliga Staffel 2, also ein möglicher Soester Konkurrent, sollte ein Abstieg Realität werden, zurückkehren. Mit Felix Fleck hatte sich in der Winterpause ein weiterer Verteidiger mit sofortiger Wirkung den Arnsbergern angeschlossen. SC Neheim: Vier Transfers aus Soest seit Januar Nun hat sich der SC Neheim erneut in Soest bedient – und das gleich doppelt. Auch Innenverteidiger Jann Conrads und Offensivmann Marlon Hellmann werden zur Saison 2026/27 im Binnerfeld auflaufen. Genau wie Fleck und Buckesfeld waren beide erst im vergangenen Sommer nach Soest gewechselt: Conrads gab sein Kapitänsamt bei Landesligist TuS Sundern für die Westfalenliga-Chance auf, Hellmann kam als aufstrebendes Talent von A-Ligist BW Büderich.

Marlon Hellmann (r.) mit Neheims Sportlichem Leiter Ulrich Mayer. – Foto: SC Neheim

Vor allem Hellmann entpuppte sich im Jahnstadion als die größte Entdeckung der Sportlichen Leitung um Torsten Garbe und Wolfgang Brotte. In 18 Einsätzen erzielte der 23-Jährige fünf Tore und legte zwei weitere auf, wodurch er mit Gianluca Greco zum besten Scorer im Soester Kader zählt. In Soest habe sich Hellmann rasant weiterentwickelt und sei "zu einem echten Unterschiedsspieler in der Offensive" geworden, heißt es in der Transfermitteilung des SC Neheim. "Mit starken Leistungen, großem Ehrgeiz und viel Einsatzbereitschaft hat sich Marlon diese neue Herausforderung mehr als verdient."

Über Conrads, der in elf Partien für die Soester zum Einsatz kam und einmal traf, schreibt der SCN, dass er "mit seiner körperlichen Präsenz, Ruhe am Ball und ausgeprägten Führungsqualitäten" überzeuge. Der 26-Jährige passe "mit seiner Zweikampfstärke, seinem Spielverständnis und seiner Mentalität" perfekt zum Neheimer Weg. Nicht Neheim, sondern Sorpesee: Weiterer Stammspieler geht Darüber hinaus steht seit Dienstagnachmittag (10. März) ein weiterer schmerzhafter Abgang bei Westfalia Soest fest. Zwar wird sich dieser diesmal nicht dem SC Neheim anschließen, aber einem anderen Sauerländer Landesligisten. Arne Krick wird das Jahnstadion nach vielen Jahren den Rücken kehren und ab Sommer für den SuS Langscheid/Enkhausen auflaufen. Der Mittelfeldspieler, der aus Meschede-Freienohl stammt, spielte bereits zu Juniorenzeiten für die Bördestädter und debütierte 2024 als U19-Kapitän in der Westfalenliga. Danach erkämpfte sich Krick gleich in seinem ersten vollen Seniorenjahr einen Stammplatz. Zur neuen Saison wird der 20-Jährige aber einen Tapetenwechsel vollziehen und an den Sorpesee wechseln.

Niko Blüggel (l.), Sportlicher Leiter des SuS Langscheid/Enkhausen, begrüßt Arne Krick. – Foto: SuS Langscheid/Enkhausen