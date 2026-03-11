Neheim wildert weiter in Soest – Trio verlässt SVW Richtung Landesliga

Beim SV Westfalia Soest zeichnet sich abseits der angespannten sportlichen Situation (Tabellenplatz 16, vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer) ein großer Umbruch im Sommer ab. Neben dem bereits angekündigtem Trainerwechsel von Interimslösung Stefan Fröhlich auf Ex-Erfolgscoach Ibrahima "Ibou" Mbaye werden zentrale Stützen den Verein verlassen.
Mit Maurice Buckesfeld, der erst im Sommer als "Königstransfer" (98 Regionalliga- und 94-Oberliga-Partien) bei der Westfalia gelandet war, hatten die Soester bereits ihren ersten Abgang zum Saisonende zu verzeichnen. Der 28-jährige Innenverteidiger wird zu seinem Jugendverein SC Neheim in die Landesliga Staffel 2, also ein möglicher Soester Konkurrent, sollte ein Abstieg Realität werden, zurückkehren. Mit Felix Fleck hatte sich in der Winterpause ein weiterer Verteidiger mit sofortiger Wirkung den Arnsbergern angeschlossen.
Nun hat sich der SC Neheim erneut in Soest bedient – und das gleich doppelt. Auch Innenverteidiger Jann Conrads und Offensivmann Marlon Hellmann werden zur Saison 2026/27 im Binnerfeld auflaufen. Genau wie Fleck und Buckesfeld waren beide erst im vergangenen Sommer nach Soest gewechselt: Conrads gab sein Kapitänsamt bei Landesligist TuS Sundern für die Westfalenliga-Chance auf, Hellmann kam als aufstrebendes Talent von A-Ligist BW Büderich.
Vor allem Hellmann entpuppte sich im Jahnstadion als die größte Entdeckung der Sportlichen Leitung um Torsten Garbe und Wolfgang Brotte. In 18 Einsätzen erzielte der 23-Jährige fünf Tore und legte zwei weitere auf, wodurch er mit Gianluca Greco zum besten Scorer im Soester Kader zählt. In Soest habe sich Hellmann rasant weiterentwickelt und sei "zu einem echten Unterschiedsspieler in der Offensive" geworden, heißt es in der Transfermitteilung des SC Neheim. "Mit starken Leistungen, großem Ehrgeiz und viel Einsatzbereitschaft hat sich Marlon diese neue Herausforderung mehr als verdient."
Über Conrads, der in elf Partien für die Soester zum Einsatz kam und einmal traf, schreibt der SCN, dass er "mit seiner körperlichen Präsenz, Ruhe am Ball und ausgeprägten Führungsqualitäten" überzeuge. Der 26-Jährige passe "mit seiner Zweikampfstärke, seinem Spielverständnis und seiner Mentalität" perfekt zum Neheimer Weg.
Darüber hinaus steht seit Dienstagnachmittag (10. März) ein weiterer schmerzhafter Abgang bei Westfalia Soest fest. Zwar wird sich dieser diesmal nicht dem SC Neheim anschließen, aber einem anderen Sauerländer Landesligisten. Arne Krick wird das Jahnstadion nach vielen Jahren den Rücken kehren und ab Sommer für den SuS Langscheid/Enkhausen auflaufen.
Der Mittelfeldspieler, der aus Meschede-Freienohl stammt, spielte bereits zu Juniorenzeiten für die Bördestädter und debütierte 2024 als U19-Kapitän in der Westfalenliga. Danach erkämpfte sich Krick gleich in seinem ersten vollen Seniorenjahr einen Stammplatz. Zur neuen Saison wird der 20-Jährige aber einen Tapetenwechsel vollziehen und an den Sorpesee wechseln.
"Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Nach vielen schönen Jahren in Soest sehe ich beim SuS nun die besten Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln", wird Krick von seinem neuen Verein zitiert. "Ich freue mich auf das neue Umfeld, alte Bekannte sowie die neuen Mitspieler. Außerdem freue ich mich auf die neue sportliche Herausforderung."
Neben den feststehenden Abgängen hat der abstiegsbedrohte Westfalenligist aber schon frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht und nach und nach Verlängerungen bekannt gegeben. Für die anstehende Saison haben Mario Jurss, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk, Steffen Topp, Lukas Reipöhler und Tom Teipel bislang zugesagt. Darüber hinaus werden Alessandro Gutzeit aus der U23 sowie Eike Mehn, Maximilian Mehlan und Robin Fuest aus der U19 fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Zudem wird auch Paul Brauckmann im Sommer nach einem Jahr wieder aus den USA zurückkehren und für die Soester auflaufen.