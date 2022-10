Wieder keine Punkte: Glesch jetzt schon unter Druck Mittelrheinliga: Der BC Viktoria Glesch-Paffendorf bleibt auch das achte Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen den FC Hennef 05 musste man sich mit 0:2 geschlagen geben.

Erste Hälfte nimmt erst spät Fahrt auf

Das Spiel begann an diesem Sonntagnachmittag eher gemächlich, was den Gastgebern aus Glesch sicherlich zusagte. Gegen den Meisterschaftskandidaten Hennef war der Plan der Viktoria, nach den Pleiten zuletzt, erst einmal sicher zu stehen, um dann mit Nadelstichen zuzuschlagen. Für das Team von Krämer war das Spiel der Abschluss einer wenig erfolgreichen englischen Woche (0:4 gegen den Bonner SC und 2:6 gegen den SV Eintracht Hohkeppel). Hennef hingegen reiste ausgeruht und mit dem Selbstvertrauen als Drittplatzierter in den Spieltag zu gehen an. Kurz vor der Halbzeitpause hatte es mit der Gemächlichkeit aber doch noch sein Ende: der Gast schlug in Person von Abwehrchef Tarik Dogan nach einem Freistoß eiskalt zu, wirklich angebahnt hatte sich der Treffer allerdings nicht (38.).

Glesch bleibt glücklos

In den zweiten 45 Minuten bot sich den angereisten Zuschauern dann ein anderes Bild. Glesch wollte und musste nun offensiv mehr tun, erspielte sich auch einige Chancen, eröffnete aber dadurch natürlich auch Räume für Hennefer Konter. Diese Möglichkeiten nutzte der Vorjahreszweite dann erneut sehr effektiv aus. Sturm-Neuzugang Robin Schmidt erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 aus Sicht der Gäste (62.). Auch wenn sich Glesch noch nicht mit der Niederlage abfinden wollte und weiter mutig anlief, sollte es nicht mehr mit einem Torerfolg klappen. Sinnbildlich dafür traf der eingewechselte Yoshikazu Takahashi mit seinem Versuch nur das Aluminium (85.).