Wieder ein Sprungbrett? Die besten Torjäger aller Bezirksliga-Staffeln Ein Überblick über die besten Torjäger der Bezirksliga am Mittelrhein zur Winterpause.

Eine gute Torquote in der Bezirksliga hat sich in den vergangenen Jahren als echtes Sprungbrett erwiesen. Wirft man einen Blick auf die vergangene Saison, so gehen einem die Beispiele von Spielern, die sich mit vielen Toren für eine höhere Spielklasse empfohlen haben nicht so schnell aus. Samir Malaab traf 30 Mal für den SSV Bornheim und spielt jetzt für den Bonner SC, Tugay Temels 23 Tore für Columbia Donnerberg brachten ihn zum VfL Vichttal, Julio Molongua für Blau-Weiß Köln und Joel Heuter für den SC West Köln trafen je 35 Mal - Molongua spielt seit dieser Saison für die SpVg Frechen 20, Heuter für den FC Pesch. Alle vier schafften den Sprung aus der Bezirksliga in die zwei Klassen höhere Mittelrheinliga. Der Blick auf die Torjäger dürfte sich also auch in dieser Saison lohnen.

Peters klar vorne

In Staffel Eins bietet sich zur Winterpause ein recht deutliches Bild. Das gilt zum einen für die Tabelle, die die SpVg. Köln-Flittard mit acht Punkten Vorsprung anführt. Zum anderen aber auch für die Torjägerliste. André Peters vom TuS Marialinden kommt nach 15 Spielen bereits auf 18 Tore. Peters ist ein absolutes TuS-Urgestein und spielt - ausgenommen von einem Ausflug zu Mittelrheinligist SV Bergisch Gladbach - quasi schon immer für Marialinden. Seine Torquote war dabei fast immer sehr gut, die laufende Saison ist in dieser Hinsicht aber die zweitbeste seiner Laufbahn. 2018/19 traf er 28 Mal in 21 Spielen - im Gegensatz zu damals, als er von Jan Hammes noch um ein Tor überboten wurde, könnte es in dieser Saison für die Torjägerkrone reichen. Serkan Okutan vom FC Hürth II ist als erster Verfolger immerhin schon vier Tore entfernt. In den vergangenen Jahren spielte der 32-Jährige für die Mittelrheinliga-Mannschaft des FCH, in dieser Saison zeigt er in der Bezirksliga seine Klasse. Auf dem dritten Platz folgt der Molongua-Nachfolger bei Blau-Weiß Köln. Vinicio Evora kommt bisher auf 13 Tore.

Neuzugänge bringen die Tore

Der Anführer der Torschützenliste in Staffel Zwei war in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga A bei den Sportfreunden Troisdorf unterwegs. Ümit Keskin hat mit seinen 17 Toren in 14 Spielen einen großen Anteil am starken zweiten Platz des SV Beuel. Mehr als ein Tor im Schnitt zu erzielen, ist dem 32-Jährigen noch nie gelungen. Hält er seinen Schnitt könnte diese Saison eine Premiere werden. Max Müller ist beim TuS Buisdorf nicht neu, doch auch er hat einen wahren Lauf. Der ausgemachte Torjäger hatte nach der vergangenen Saison 15 Tore nach 32 Spielen auf dem Konto, diese Marke hat er jetzt schon zur Winterpause nach nur 15 Partien erreicht. Müller steht dabei auch sinnbildlich für die Entwicklung seiner Mannschaft vom Abstiegskandidaten zum Verfolger der Aufstiegskandidaten. Julian Schicke wechselte vor der Saison vom Bonner A-Ligisten SF Ippendorf zu Aufsteiger Fortuna Bonn. Dort ist er sofort der erfolgreichste Angreifer: So wie Müller steht er bei 15 Toren und brauchte dafür sogar ein Spiel weniger.

Bonsch nach Sasse-Abgang an der Spitze

Ganz oben in Staffel 3 steht wohl der erwartbarste aller Kandidaten. Patrick Bonsch lieferte sich mit seinen 45 Toren ein geradezu astronomisches Duell um die Torjägerkrone, musste sich letztlich aber recht deutlich 53-Tore-Mann David Sasse geschlagen geben. Obwohl seine Torquote nicht so überirdisch ist, wie die aus der vergangenen Saison, steht er mit 18 Treffern in 15 Spielen ganz oben - genauso wie sein Team VfL Sindorf, das zurzeit Spitzenreiter ist. Und die Parallelen zwischen der Tabelle und der Torschützenliste gehen noch weiter. Der SV Kurdistan Düren ist hauchdünn hinter dem VfL - genau wie Marc Wollersheim nur ein Tor hinter Bonsch ist. Der Angreifer des SV Kurdistan kam vor der Saison von den Sportfreunden Düren und steht bei 17 Toren aus 14 Spielen. Routinier Mohamad Hussein Makki von Grün-Weiß Welldorf-Güsten steht bei 16 Treffern, für die er nur elf Spiele brauchte. Damit hat der 38-Jährige die beste Torquote der Top-Torjäger.