14 von der 29 - Dimitrios Touratzidis führt die Torjägerliste der Mittelrheinliga an. – Foto: Boris Hempel

14 Treffer - ein Neuzugang als Torgarant Mittelrheinliga: Zur Winterpause führt Dimitrios Touratzidis die Torjägerliste an. Vor der Saison kam der Angreifer vom FC Monheim zum FC Wegberg-Beeck.

Der FC Wegberg-Beeck ist im Sommer aus der Regionalliga West in die Mittelrheinliga abgestiegen. Jonathan Benteke, mit immerhin sieben Treffern der erfolgreichste Beecker Schütze der vergangenen Saison, hatte den Verein verlassen. Entsprechend war der FC auf der Suche nach einem neuen Torjäger - und ist in Dimitrios Touratzidis fündig geworden. Dass der Grieche so einschlafen würde, übertrifft die Erwartungen wohl um ein ganzes Stück.

Touratzidis war in der vergangenen Saison für die Niederrhein-Oberligisten FC Monheim unterwegs und erzielte in 26 Spielen immerhin zwölf Tore. Zuvor war der 26-Jährige schon zwei Jahre für Union Nettetal aufgelaufen. In seinen ingesamt 78 Oberligaspiele traf Touratzidis 38 Mal - eine Quote die die Verantwortlichen in Beeck offenbar überzeugte. Kopfballungeheuer Touratzidis Eine halbe Saison später weiß man: Die Verpflichtung war genau die richtige. Der Angreifer kommt in 15 Einsätzen auf 14 Tore, inklusive seiner Glanzleistung gegen den FC Pesch, als er beim 3:1-Erfolg alle drei Tore beisteuerte. Auffällig ist, dass Touratzidis trotz seiner vergleichsweise kleinen Körpergröße von 1,81 Meter gerade per Kopf stark ist. Ein Großteil seiner Tore erzielte der Stürmer mit dem Kopf. "Es passt einfach alles"