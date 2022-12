17 und 13 Tore - die Toptorjäger der Landesliga Die besten Torjäger der Landesliga am Mittelrhein.

Torgefahr ist ein hohes Gut, das wohl jedes Team gerne in seiner Mannschaft vertreten hätte. Genau deswegen lohnt sich in der Winterpause der Blick auf die Toptorjäger der beiden Staffeln. FuPa Mittelrhein stellt euch die besten Torschützen der Landesliga vor.

Staffel 1 - 1,96-Hüne ganz vorne

Der Toptorjäger aus Staffel 1 der Landesliga ist auch staffelübergreifend der torgefährlichste Spieler der bisherigen Spielzeit. Timo Balte stürmt für Mittelrheinliga-Absteiger VfL Alfter und war in 14 Spielen bisher 17 Mal erfolgreich. Der 1,96-Meter-Hüne war schon in den letzten beiden Saisons in der Mittelrheinliga nicht ungefährlich - 19 Tore in 37 Spielen lassen sich definitiv sehen. In der Landesliga kommt der 24-Jährige nun aber so richtig in Fahrt. Fast die beinahe der VfL-Treffer gehen auf sein Konto.

Mit 15 Toren direkt hinter ihm steht der erfahrene Ulas Önal. Der 32-Jährige kam vor der Saison von Kurdistan Düren zum SC Rheinbach und traf in der laufenden Saison schon 15 Mal. Önal, der aus der Saison 2013/14 bei Schwarz-Weiß Nierfeld immerhin die Erfahrung von 26 Mittelrheinliga-Spielen mitbringt, steuerte zusätzlich noch neun Assists bei. Önal ist definitiv der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel des Tabellendritten.

Robin Brummenbaum komplettiert das Top-Trio mit seinen zwölf Saisontoren, für die er allerdings nur zehn Spiele brauchte. Der Angreifer vom SSV Homburg-Nümbrecht hat damit im Vergleich zur vergangenen Saison einen riesigen Schritt gemacht. 2021/22 traf er in 19 Spielen fünf Mal.

>>> Das ist Robin Brummenbaum

Staffel 2 - Abschied als Toptorjäger

In der Parallelstaffel ist derweil etwas ziemlich Spezielles zu beobachten: Toptorjäger Mergim Statovci verabschiedet sich in der Winterpause. Dabei zieht es den 13-Tore-Mann vom SV Breinig nicht etwa in eine höhere Spielklasse, sondern zur SG Stolberg in die Bezirksliga. Dem Bezirksligisten ist damit ohne Frage ein großer Coup gelungen, schließlich bringt der 30-Jährige die Erfahrung von 74 Mittelrheinligaspielen mit und hat mit seinen 13 Treffern in dieser Saison gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Mittelrheinliga-Absteiger Breinig hat im Aufstiegskampf einen harten Dämpfer gekriegt, den es nun abzufedern gilt.