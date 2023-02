Westfalia Herne: Neuzugang Nr. 10 ist ein erfahrener Oberliga-Spieler Westfalenligist SC Westfalia Herne hat am "Deadline Day" noch einmal zugeschlagen.

Der 27-jährige Defensivmann Orhan Dombayci, der in seiner Laufbahn eine Spielzeit mit der TSG Sprockhövel in der Regionalliga West unterwegs war, war in der Hinrunde vereinslos und spielt künftig am Schloss Strünkede.