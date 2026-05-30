Werden-Heidhausen mit Lucky Punch - aber nur einem Zähler

Werden-Heidhausen rettete zumindest einen Punkt gegen den VfB Speldorf. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Samstag sorgte besonders die Partie zwischen dem SV Scherpenberg und dem VfB Bottrop für Aufsehen. Im letzten Heimspiel der Saison ging der VfB mit 0:7 unter, Scherpenberg braucht nun nur noch einen Sieg am letzten Spieltag, um den Oberliga-Aufstieg perfekt zu machen. Im Tabellenkeller beendete der SC Werden-Heidhausen das Auswärtsspiel gegen den VfB Speldorf mit einem Erfolgserlebnis. Der Treffer in der tiefen Nachspielzeit von Björn Homberg reichte allerdings nur für einen Punkt. Sollte die SG Essen-Schönebeck am frühen Sonntag dreifach punkten, würden die Werdener unter den Strich rutschen.

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Lange Zeit hielten die bereits abgestiegenen Gastgeber die Partie offen. Kurz vor der Pause brachte Luca Campe die Gäste jedoch in Führung. Mit dem 0:1 in der 39. Minute setzte Katernberg den ersten Treffer der Begegnung und nahm diesen Vorsprung mit in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel baute die DJK ihre Führung weiter aus. Erneut war Campe erfolgreich und erhöhte auf 2:0 (51.). Wenige Minuten später traf Maurice Tavio Y Huete zum 3:0 für die Gäste (57.). Jan Nübel brachte die Gastgeber in der 66. Spielminute immerhin wieder etwas näher. Die letzte Hoffnung auf eine weitere Aufholjagd beendete jedoch Campe, der in der 83. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und den 4:1-Endstand herstellte.

Rhenania Bottrop – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:4

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel (81. Murat Berbero), Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (73. Flavio Dietz), Hendrik Laakmann (81. Ensar Demircan), Samuel Kahnert (46. Jan Niklas Schröer), Dennis Terwiel, Cem Sakız, Murat Berbero, Felix Gatner (46. Talip Dikyologlu), Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele - Co-Trainer: Mirco van Dellen

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Bright John Essien (52. Joel Wyputa), Berkant Gebes, Alharth Aljassem (59. Niklas Hunder), Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Melih Bulut (46. Yves Busch), Maurice Tavio Y Huete - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Luca Campe (39.), 0:2 Luca Campe (51.), 0:3 Maurice Tavio Y Huete (57.), 1:3 Jan Nübel (66.), 1:4 Luca Campe (83.)

Bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Nach Vorarbeit von Luca Palla setzte sich Jacob Falkhofen durch und traf zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später verwertete Carlos Candido Pin eine Hereingabe von Jonas Haub zum Ausgleich (7.). In der Folge suchten beide Mannschaften den Weg nach vorne. Abdoulaye Sall verpasste für Lintfort knapp das Tor (12.), ehe die Partie nach der turbulenten Anfangsphase etwas ruhiger wurde. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Lintfort die Begegnung. Pin war nach Vorarbeit von Sall zur Stelle und erzielte das 2:1 (46.). Die Gäste blieben auch danach gefährlich. Sall hatte zunächst im Strafraum mehrere Abschlussmöglichkeiten (52.), während Goch durch Levon Kürkciyan die Chance auf den Ausgleich liegen ließ (62.). In der Schlussphase boten sich dem 1. FC Lintfort weitere Räume. Nach mehreren gefährlichen Kontern erhöhte Pin nach einer Flanke von Ouassim El Abdouni auf 3:1 und schnürte damit seinen Dreierpack (73.). Viktoria Goch gab sich jedoch nicht geschlagen. Nach einer Ecke verkürzte Luca Palla per Kopfball auf 2:3 (81.). In den verbleibenden Minuten versuchten die Gastgeber noch einmal Druck aufzubauen, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Viktoria Goch – 1. FC Lintfort 2:3

Viktoria Goch: Marvin Hitzek (72. Jan Wilbers), Alexander Möller (53. Malte Baumeister), Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (79. Ahmed Miri), Elias Koenen (53. Niklas Zaß), Jacob Falkhofen (70. Marius Alt) - Trainer: Kevin Wolze

1. FC Lintfort: Filip Curcic, Julian Klement, Jonas Haub (75. Yassine Riad), Ouassim El Abdouni (84. Matti Völkel), Jan Ziebell, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh (89. Jan Goretzki), Abdoulaye Sall, Marcel Goretzki, Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jacob Falkhofen (5.), 1:1 Carlos Candido Pin (7.), 1:2 Carlos Candido Pin (46.), 1:3 Carlos Candido Pin (73.), 2:3 Luca Palla (81.)

>>> Spielbericht >>> Stimmen nach dem Spiel VfB Bottrop – SV Scherpenberg 0:7

VfB Bottrop: Mirhat Akin, Mick Matthes, Alexander Beloshapkin, Niklas Böhm (46. Frederick Owusu Ansah), Ahmed Jemaiel, Emin Aksu (74. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann, Abdul Ahmad (46. René Biskup), Lasse Schraven (53. Nana Kwame Appiah) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel (63. Arda Terzi), Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (46. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Ömer Akbel (74. Vedad Music), Marcel Kretschmer (69. Nick Noah Redam), Robin Fuhrmann (46. Luca Grillemeier), Kaan Terzi, Nils Christian Werner, Baha Arslanboga - Co-Trainer: Deniz Günes - Co-Trainer: Damian Raczka - Co-Trainer: Gregor Grillemeier - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Baha Arslanboga (7.), 0:2 Kaan Terzi (11. Foulelfmeter), 0:3 Marcel Kretschmer (14.), 0:4 Baha Arslanboga (28.), 0:5 Baha Arslanboga (33.), 0:6 Marcel Kretschmer (40.), 0:7 Kaan Terzi (80.)

Besondere Vorkommnisse: Raphael Steinmetz (VfB Bottrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Gian-Luca Reck (37.).

Die Werdener erwischten einen guten Start in die Partie, versuchten den VfB früh unter Druck zu setzen, den ersten Wirkungstreffer landeten allerdings die Gastgeber. Nach einem Angriff über die linke Seite ging der Ball zu Destine Onyemere, der artistisch zur 1:0-Führung einschoss. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Mannschaft von Trainer Danny Konietzko das Ruder herumzureißen. Dabei rettete zunächst das Aluminium für den VfB, als Tobias Jerghoff eine Freistoßflanke an den Pfosten köpfte (49.). Die Gäste investierten viel, liefen hoch an und drängten auf den Ausgleich. Der fiel schließlich in der 82. Minute. Nach einem Fehler im Speldorfer Aufbauspiel erkannte Antoine Pierre Feld, dass VfB-Keeper Marcel Niehaus weit vor seinem Tor stand, und traf aus großer Distanz zum verdienten 1:1. Die Partie wurde nun zunehmend hitziger. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Speldorf noch einmal eiskalt zu. Nach einem Konter setzte sich Yassin Merzagua durch und erzielte kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit das 2:1 für die Gastgeber (89.). Doch Werden-Heidhausen gab sich nicht geschlagen. In einer langen Nachspielzeit warfen die Gäste alles nach vorne und erhielten schließlich einen Foulelfmeter. Björn Homberg übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 90.+11 Minute zum 2:2-Endstand. VfB Speldorf – SC Werden-Heidhausen 2:2

VfB Speldorf: Gabriel Heckerott (72. Athanasios Tsourakis), Mertcan Akdeniz (72. Janis Timm), Yassin Merzagua, Destine Onyemere (73. Constantin Redeker) - Trainer: Dimitri Steininger

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (74. Fynn Niklas Roß), Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Nils Hetkamp, Björn Homberg, Tobias Alexander Jerghoff (78. Nils Hetkamp), Linus Thamm, Moritz Alexander Stöber (46. Gianluca Carlo Nava), Max Richter, Justus Morten Becker (74. Jamal Daniel Werner) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Destine Onyemere (37.), 1:1 Antoine Pierre Feld (82.), 2:1 Yassin Merzagua (89.), 2:2 Björn Homberg (90.+11 Foulelfmeter)

Bereits nach drei Minuten brachte Ben Kastor die Hausherren aus Mintard mit 1:0 in Führung. Die Antwort der bereits abgestiegenen Sportfreunde ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ilyas Kaddouri stellte nach 13 Minuten den Ausgleich her. Hamborn drehte die Partie kurz vor der Halbzeitpause komplett, als Rashad Ouro-Akpo zum 2:1 für die Gäste traf (36.). Doch noch vor dem Seitenwechsel schlug Mintard zurück. Lukas Mühlenfeld sorgte in der 42. Minute für den 2:2-Halbzeitstand. Kurz nach Wiederbeginn bot sich den Gastgebern die große Chance auf die erneute Führung. Max Haubus trat nach einem Foulspiel zum Elfmeter an, scheiterte jedoch an Hamborns Torhüter Osman Calik (48.). Mehr sollte schlussendlich nicht passieren. Ein Remis, das keinen nennenswerten Einfluss auf das Tabellenbild haben wird. Hamborn geht sicher runter in die Bezirksliga, Mintard kann nicht unter Platz vier rutschen. DJK Blau-Weiß Mintard – Sportfreunde Hamborn 07 2:2

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Noah Stemmer, Niklas Nett (88. Kerem Harani), Lukas Mühlenfeld (73. Anil Tura), Lucas Elias Simos (46. Philip Müller), Joshua Mantan, Leon Fritsch, Ben Kastor, Fatih Koru (46. Leonard Rettek) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Seungho Noh (46. Mohammad Bitar), Talha Evler, Rashad Ouro-Akpo, Julian Keibel, Gökdeniz Senlik, Alexandros Chassanidis, Arda Bozkurt, Pascal Spors (74. Alexander Geraedts), Luka Blazevic, Ilyas Kaddouri (46. Gennaro Harling) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ben Kastor (3.), 1:1 Ilyas Kaddouri (13.), 1:2 Rashad Ouro-Akpo (36.), 2:2 Lukas Mühlenfeld (42.)

Besondere Vorkommnisse: Max Haubus (DJK Blau-Weiß Mintard) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Osman Calik (48.).

Morgen, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel FC Kray FC Kray 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh Mülheimer FC 97 Mülheimer FC 15:00 PUSH

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop

06.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf

07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch

07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard

07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen

07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel

07.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop

07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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