Desolate Bottroper gehen gegen Spitzenreiter Scherpenberg 0:7 unter

Der SV Scherpenberg hat seine Hausaufgaben im Titelrennen eindrucksvoll erledigt. Beim VfB Bottrop feierte die Mannschaft von Trainer Sven Schützek einen auch in dieser Höhe bemerkenswerten 7:0 (6:0)-Auswärtssieg. Während die Gastgeber schon früh auseinanderfielen, nutzten die Gäste anfangs nahezu jeden Fehler konsequent aus. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Protagonisten auf dem Feld ruhig angehen.
Schon in den Anfangsminuten machte Scherpenberg deutlich, dass keine Zweifel am Pflichtsieg aufkommen sollten. Nachdem sich die beiden Teams zunächst die Waage hielten, brachte eine schwache Defensivsequenz der Bottroper die Gäste auf Kurs. Die Flanke von links war lang unterwegs, wurde dennoch von Innenverteidiger Niklas Böhm falsch eingeschätzt. Der Ball rutschte durch auf Marcel Kretschmer, der den ebenfalls komplett freistehenden Baha Arslanboga fand, der nur noch cool einschieben musste (7.). Nur vier Minuten später erhöhte Kaan Terzi per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Alexander Beloshapkin Arslanboga im Strafraum recht plump zu Fall gebracht hatte (11.).
Bottrop fand überhaupt nicht in die Partie und wurde für weitere Nachlässigkeiten sofort bestraft. Nach einem langen Ball scheiterte Arslanboga zunächst noch an Mirhat Akin, doch Kretschmer war mitgelaufen und staubte zum 3:0 ab (14.). Die Gäste mussten für die frühe Torflut nicht einmal außergewöhnlichen Aufwand betreiben. Scherpenberg nutzte schlichtweg die sich bietenden Räume konsequent und legte nach einer halben Stunde weiter nach.
Arslanboga traf zunächst im Nachsetzen nach einem Freistoß zum 4:0 (28.), ehe er nur fünf Minuten später seinen Dreierpack perfekt machte. Wieder wirkte die Bottroper Hintermannschaft unsortiert, Arslanboga bedankte sich mit dem 5:0 (33.).
Kurz darauf bot sich dem VfB die Gelegenheit auf den Ehrentreffer. Ahmed Jemaiel wurde mit einem Steckpass in den Strafraum in Szene gesetzt. Der herauseilende Gian-Luca Reck versuchte die Situation mit vollem Körpereinsatz zu bereinig, räumte dabei aber den Bottroper Offensivmann deutlich ab - Strafstoß. Fast schon bezeichnend für den bisherigen Spielverlauf gab es trotzdem nicht den ersten Treffer zu bejubeln. Kapitän Raphael Steinmetz - der in den Minuten zuvor seine Teamkollegen mehrfach und lautstark kritisierte - übernahm die Verantwortung, doch scheiterte mit einem zu zentralen Versuch an Reck (37.). Statt einer kleinen Widergutmachung für die verkorkste Anfangsphase setzte Scherpenberg den nächsten Wirkungstreffer. Nach einer sehenswerten Kombination hatte Kretschmer auf der rechten Seite viel Platz. Bei seiner Flanke behinderten sich Bottrops Keeper und Innenverteidiger gegenseitig. Der Ball prallte zurück auf Kretschmer, der ins leere Tor traf. (40.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Scherpenberg die klar bessere Mannschaft, ohne dabei das Tempo dauerhaft hochzuhalten. Der Spielausgang stand ohnehin nicht mehr zur Debatte, dazu ist die Tordifferenz im aktuellen Modus gänzlich irrelevant. So bot sich den Hausherren auch eine dicke Chance. Der zuvor eingewechselte Nana Kwabe Appiah überwind auch schon Reck mit seinem Versuch. Der Ball rollte Richtung Torlinie, doch wurde noch vor der Linie von Jasin Saiti aufgesammelt (65.).
Auf der Gegenseite ließ Scherpenberg weitere Chancen durch Marcel Kretschmer (59.), Baha Arslanboga (51., 64.) und Joker Vedad Music (76.) liegen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kaan Terzi. Nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Luca Grillemeier traf der Mittelfeldspieler mit einem sehenswerten Abschluss in den Winkel zum 7:0-Endstand (80.).
Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Sven Schützek nach der Partie. Mit dem klaren Verlauf hatte allerdings auch er nicht gerechnet. "Überraschend“, sei der Spielausgang auch aus seiner Sicht gewesen. Mit brutaler Chancenverwertung nutzten seine Schützlinge aber auch die Geschenke des VfB: "Wir hatten ganz viele Spiele in dieser Saison, wo wir die ersten Torchancen nicht gemacht haben. Heute haben wir sofort gepuncht und damit haben die nicht gerechnet.“
Trotz der deutlichen Führung habe er seine Mannschaft immer wieder angetrieben. Nach dem verschossenen Bottroper Elfmeter wollte Schützek keine Nachlässigkeiten aufkommen lassen: "Auch beim 5:0 habe ich gesagt: Wir müssen hier kompakt bleiben.“ Mit Blick auf das Saisonfinale richtete er den Fokus direkt auf die kommende Aufgabe gegen den PSV Wesel (7. Juni). Mit einem Sieg wäre der Oberliga-Aufstieg sicher: "Wir gucken nicht mehr zurück. Jetzt geht die Vorbereitung für Sonntag los. Dann wird es ein heißer Tanz.“
VfB Bottrop – SV Scherpenberg 0:7
VfB Bottrop: Mirhat Akin, Mick Matthes, Alexander Beloshapkin, Niklas Böhm (46. Frederick Owusu Ansah), Ahmed Jemaiel, Emin Aksu (74. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann, Abdul Ahmad (46. René Biskup), Lasse Schraven (53. Nana Kwame Appiah) - Trainer: Marco Hoffmann
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel (63. Arda Terzi), Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga (46. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Ömer Akbel (74. Vedad Music), Marcel Kretschmer (69. Nick Noah Redam), Robin Fuhrmann (46. Luca Grillemeier), Kaan Terzi, Nils Christian Werner, Baha Arslanboga - Trainer: Sven Schützek
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Baha Arslanboga (7.), 0:2 Kaan Terzi (11. Foulelfmeter), 0:3 Marcel Kretschmer (14.), 0:4 Baha Arslanboga (28.), 0:5 Baha Arslanboga (33.), 0:6 Marcel Kretschmer (40.), 0:7 Kaan Terzi (80.)
Besondere Vorkommnisse: Raphael Steinmetz (VfB Bottrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Gian-Luca Reck (37.).
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