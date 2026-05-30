Desolate Bottroper gehen gegen Spitzenreiter Scherpenberg 0:7 unter Der SV Scherpenberg fertigt den VfB Bottrop mit 7:0 ab und geht mit Rückenwind ins Saisonfinale der Landesliga. Bereits zur Pause war die Partie im Jahnstadion entschieden. von Markus Becker · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Bottrop fing sich ein halbes Dutzend in Halbzeit eins. – Foto: Markus Becker

Der SV Scherpenberg hat seine Hausaufgaben im Titelrennen eindrucksvoll erledigt. Beim VfB Bottrop feierte die Mannschaft von Trainer Sven Schützek einen auch in dieser Höhe bemerkenswerten 7:0 (6:0)-Auswärtssieg. Während die Gastgeber schon früh auseinanderfielen, nutzten die Gäste anfangs nahezu jeden Fehler konsequent aus. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Protagonisten auf dem Feld ruhig angehen.

Schon in den Anfangsminuten machte Scherpenberg deutlich, dass keine Zweifel am Pflichtsieg aufkommen sollten. Nachdem sich die beiden Teams zunächst die Waage hielten, brachte eine schwache Defensivsequenz der Bottroper die Gäste auf Kurs. Die Flanke von links war lang unterwegs, wurde dennoch von Innenverteidiger Niklas Böhm falsch eingeschätzt. Der Ball rutschte durch auf Marcel Kretschmer, der den ebenfalls komplett freistehenden Baha Arslanboga fand, der nur noch cool einschieben musste (7.). Nur vier Minuten später erhöhte Kaan Terzi per Foulelfmeter auf 2:0, nachdem Alexander Beloshapkin Arslanboga im Strafraum recht plump zu Fall gebracht hatte (11.). Bottrop fand überhaupt nicht in die Partie und wurde für weitere Nachlässigkeiten sofort bestraft. Nach einem langen Ball scheiterte Arslanboga zunächst noch an Mirhat Akin, doch Kretschmer war mitgelaufen und staubte zum 3:0 ab (14.). Die Gäste mussten für die frühe Torflut nicht einmal außergewöhnlichen Aufwand betreiben. Scherpenberg nutzte schlichtweg die sich bietenden Räume konsequent und legte nach einer halben Stunde weiter nach.

Die haarsträubenden Unzulänglichkeiten ließen die Bottroper auch untereinander früh hadern. – Foto: Markus Becker

Arslanboga traf zunächst im Nachsetzen nach einem Freistoß zum 4:0 (28.), ehe er nur fünf Minuten später seinen Dreierpack perfekt machte. Wieder wirkte die Bottroper Hintermannschaft unsortiert, Arslanboga bedankte sich mit dem 5:0 (33.). Kurz darauf bot sich dem VfB die Gelegenheit auf den Ehrentreffer. Ahmed Jemaiel wurde mit einem Steckpass in den Strafraum in Szene gesetzt. Der herauseilende Gian-Luca Reck versuchte die Situation mit vollem Körpereinsatz zu bereinig, räumte dabei aber den Bottroper Offensivmann deutlich ab - Strafstoß. Fast schon bezeichnend für den bisherigen Spielverlauf gab es trotzdem nicht den ersten Treffer zu bejubeln. Kapitän Raphael Steinmetz - der in den Minuten zuvor seine Teamkollegen mehrfach und lautstark kritisierte - übernahm die Verantwortung, doch scheiterte mit einem zu zentralen Versuch an Reck (37.). Statt einer kleinen Widergutmachung für die verkorkste Anfangsphase setzte Scherpenberg den nächsten Wirkungstreffer. Nach einer sehenswerten Kombination hatte Kretschmer auf der rechten Seite viel Platz. Bei seiner Flanke behinderten sich Bottrops Keeper und Innenverteidiger gegenseitig. Der Ball prallte zurück auf Kretschmer, der ins leere Tor traf. (40.). Spitzenreiter schaltet mindestens einen Gang zurück Auch nach dem Seitenwechsel blieb Scherpenberg die klar bessere Mannschaft, ohne dabei das Tempo dauerhaft hochzuhalten. Der Spielausgang stand ohnehin nicht mehr zur Debatte, dazu ist die Tordifferenz im aktuellen Modus gänzlich irrelevant. So bot sich den Hausherren auch eine dicke Chance. Der zuvor eingewechselte Nana Kwabe Appiah überwind auch schon Reck mit seinem Versuch. Der Ball rollte Richtung Torlinie, doch wurde noch vor der Linie von Jasin Saiti aufgesammelt (65.).

Scherpenberg diktierte von vorne bis hinten das Spielgeschehen. – Foto: Markus Becker