Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

Im Fußballverband Niederrhein endet die Saison erst Anfang Juni, mit Relegation erst Mitte, vielleicht sogar Ende Juni. FuPa blickt aber schon jetzt voraus und zeigt euch, wie die Oberliga Niederrhein aussehen würde, wenn die Saison jetzt beendet wäre.
Ratingen 04/19, der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Drei Spieltage vor dem Saisonende hat Ratingen die Nase vorn.
Im Abstiegskampf ist bislang nur klar, dass der SV Biemenhorst absteigt. Ansonsten kämpfen die Klubs auf den Rängen neun bis 17 um den Klassenerhalt. Der 1. FC Kleve und der VfB Homberg wären derzeit abgestiegen.
FuPa hat an dieser Stelle eine Analyse des Restprogramms der Oberliga Niederrhein für euch im Angebot - klicken!
Mindestens zwei Klubs vom Niederrhein steigen aus der Regionalliga West ab. Sportlich sind der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert mit dem SC Wiedenbrück schon abgestiegen. Eine Rettung über das Torverhältnis am letzten Spieltag ist zwar rechnerisch noch möglich, aber äußerst unrealistisch. Allerdings kann ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Tabellenkeller noch einmal durchwirbeln - mehr dazu hier.
Wenn die Saison zum 15. Mai beendet wäre, sähe die Oberliga Niederrhein wie folgt aus:
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