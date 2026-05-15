Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus FuPa zeigt euch, wie die Oberliga Niederrhein 2026/27 aussehen würde, wenn die Saison jetzt beendet wäre. Alle Aufsteiger und Absteiger. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen und die Holzheimer SG bleiben in der Oberliga. – Foto: Markus Becker

Im Fußballverband Niederrhein endet die Saison erst Anfang Juni, mit Relegation erst Mitte, vielleicht sogar Ende Juni. FuPa blickt aber schon jetzt voraus und zeigt euch, wie die Oberliga Niederrhein aussehen würde, wenn die Saison jetzt beendet wäre. >>> Die Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die Auf- und Absteiger in der Oberliga Niederrhein Ratingen 04/19, der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Drei Spieltage vor dem Saisonende hat Ratingen die Nase vorn. Im Abstiegskampf ist bislang nur klar, dass der SV Biemenhorst absteigt. Ansonsten kämpfen die Klubs auf den Rängen neun bis 17 um den Klassenerhalt. Der 1. FC Kleve und der VfB Homberg wären derzeit abgestiegen.

FuPa hat an dieser Stelle eine Analyse des Restprogramms der Oberliga Niederrhein für euch im Angebot - klicken! Die Absteiger aus der Regionalliga West Mindestens zwei Klubs vom Niederrhein steigen aus der Regionalliga West ab. Sportlich sind der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert mit dem SC Wiedenbrück schon abgestiegen. Eine Rettung über das Torverhältnis am letzten Spieltag ist zwar rechnerisch noch möglich, aber äußerst unrealistisch. Allerdings kann ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Tabellenkeller noch einmal durchwirbeln - mehr dazu hier.