 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

FuPa zeigt euch, wie die Oberliga Niederrhein 2026/27 aussehen würde, wenn die Saison jetzt beendet wäre. Alle Aufsteiger und Absteiger.

von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der KFC Uerdingen und die Holzheimer SG bleiben in der Oberliga.
Der KFC Uerdingen und die Holzheimer SG bleiben in der Oberliga. – Foto: Markus Becker

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Im Fußballverband Niederrhein endet die Saison erst Anfang Juni, mit Relegation erst Mitte, vielleicht sogar Ende Juni. FuPa blickt aber schon jetzt voraus und zeigt euch, wie die Oberliga Niederrhein aussehen würde, wenn die Saison jetzt beendet wäre.

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Die Auf- und Absteiger in der Oberliga Niederrhein

Ratingen 04/19, der VfB 03 Hilden und der KFC Uerdingen kämpfen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Drei Spieltage vor dem Saisonende hat Ratingen die Nase vorn.

Im Abstiegskampf ist bislang nur klar, dass der SV Biemenhorst absteigt. Ansonsten kämpfen die Klubs auf den Rängen neun bis 17 um den Klassenerhalt. Der 1. FC Kleve und der VfB Homberg wären derzeit abgestiegen.

FuPa hat an dieser Stelle eine Analyse des Restprogramms der Oberliga Niederrhein für euch im Angebot - klicken!

Die Absteiger aus der Regionalliga West

Mindestens zwei Klubs vom Niederrhein steigen aus der Regionalliga West ab. Sportlich sind der Wuppertaler SV und die SSVg Velbert mit dem SC Wiedenbrück schon abgestiegen. Eine Rettung über das Torverhältnis am letzten Spieltag ist zwar rechnerisch noch möglich, aber äußerst unrealistisch. Allerdings kann ein Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Tabellenkeller noch einmal durchwirbeln - mehr dazu hier.

Wer in die Oberliga aufsteigt

Weil zwei Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein gewiss sind, steigen nur die Meister der Landesligen auf. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat sich Platz eins in der Gruppe 1 bereits gesichert, das Rennen in der Gruppe 2 ist dagegen offener. Hier liegt der SV Budberg vorn, der SVB hat aber ein Spiel mehr absolviert als Verfolger SV Scherpenberg.

So sieht die Oberliga Niederrhein 2026/27 aus

Wenn die Saison zum 15. Mai beendet wäre, sähe die Oberliga Niederrhein wie folgt aus:

  1. Wuppertaler SV (Absteiger Regionalliga West)
  2. SSVg Velbert (Absteiger Regionalliga West)
  3. VfB 03 Hilden
  4. KFC Uerdingen
  5. SC St. Tönis
  6. SpVg Schonnebeck
  7. TSV Meerbusch
  8. Blau-Weiß Dingden
  9. ETB SW Essen
  10. SV Sonsbeck
  11. Holzheimer SG
  12. Sportfreunde Baumberg
  13. DJK Adler Union Frintrop
  14. VfL Jüchen-Garzweiler
  15. 1. FC Monheim
  16. FC Büderich
  17. 1. Spvg Solingen-Wald 03 (Meister Landesliga 1)
  18. SV Budberg (Aufsteiger Landesliga 2)

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