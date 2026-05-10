Regionalliga-Absteiger hoffen auf Abstieg, um nicht abzusteigen

Wuppertal und Wiedenbrück hoffen auf Abstieg von Fortuna Düsseldorf. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Tabellenkeller der Regionalliga West bietet vor dem letzten Spieltag eine Konstellation, die sportlich bitter und gleichzeitig ungewöhnlich ist. SC Wiedenbrück, Wuppertaler SV und SSVg Velbert stehen auf den letzten drei Plätzen der Tabelle und sind damit nach aktueller Lage die drei Absteiger. Trotzdem ist das letzte Wort in der Abstiegsfrage möglicherweise noch nicht gesprochen, weil die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls aus der Liga zwangsabsteigen müsste.

Für Wiedenbrück, Wuppertal und Velbert entsteht dadurch eine paradoxe Lage. Die drei Teams steigen sportlich nach aktuellem Stand ab, kämpfen am Samstag aber dennoch um Rang 16, weil dieser Platz unter Umständen nachträglich zum rettenden Platz werden könnte. Anders gesagt: Die Absteiger hoffen auf einen weiteren Abstieg, um selbst vielleicht doch noch nicht abzusteigen.

Der Hintergrund: Sollte die Profimannschaft von Fortuna Düsseldorf am kommenden Sonntag im direkten Duell mit Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga absteigen, hätte das unmittelbare Folgen für die U23. Die zweite Mannschaft der Düsseldorfer dürfte dann nicht in der Regionalliga West verbleiben und müsste ebenfalls absteigen. Dadurch könnte sich im Tabellenkeller der Regionalliga nachträglich eine Tür öffnen.

Rein rechnerisch sind Wiedenbrück und Wuppertal zwar noch nicht endgültig vom SV Rödinghausen auf Rang 15 abgehängt. Praktisch ist der Abstand aber kaum noch aufzuholen: Rödinghausen hat drei Punkte mehr und eine Tordifferenz von -15, während Wiedenbrück bei -28 und Wuppertal bei -33 steht. Dafür bräuchte es am letzten Spieltag sehr deutliche Ergebnisse in beide Richtungen.

Tabellarisch ist die Ausgangslage eng. Wiedenbrück steht mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von -28 auf Rang 16. Der Wuppertaler SV hat ebenfalls 26 Punkte, weist mit -33 aber die schlechtere Tordifferenz auf. Velbert liegt mit 25 Punkten auf Rang 18, ist also nur einen Zähler hinter beiden Konkurrenten.

Deshalb richtet sich der realistische Blick auf Rang 16. Wiedenbrück empfängt am Samstag Borussia Dortmund II, Wuppertal spielt gegen den Bonner SC, Velbert muss bei Sportfreunde Siegen antreten. Für alle drei Teams geht es sportlich nicht mehr nur um einen versöhnlichen Abschluss, sondern möglicherweise um die letzte Chance, sich für ein nachträgliches Rettungsszenario in Position zu bringen.

Fortuna Düsseldorf II als entscheidender Faktor

Die besondere Brisanz entsteht dadurch, dass Fortuna Düsseldorf II selbst sportlich eigentlich über dem Strich steht. Die U23 liegt mit 39 Punkten auf Rang zwölf und hat den Klassenerhalt in der Regionalliga West tabellarisch nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Sollte die erste Mannschaft jedoch absteigen, würde sich diese Lage grundlegend verändern.

Damit hängt der endgültige Wert von Rang 16 nicht allein vom letzten Regionalliga-Spieltag ab, sondern auch vom Ausgang des Düsseldorfer Profispiels gegen Greuther Fürth. Es könnte sogar noch wilder werden: Sollte F95 selbst auf Rang 16 in Liga 2 einlaufen, müsste die Fortuna in die Relegation gegen den Tabellendritten der 3. Liga (aktuell MSV Duisburg), weshalb das Nervenspiel des Tabellen-16. der Regionalliga sogar in die doppelte Verlängerung gehen könnte. Genau das macht die Situation so ungewöhnlich: Wiedenbrück, Wuppertal und Velbert müssen zunächst ihre eigene Aufgabe lösen und zugleich auf eine Entwicklung hoffen, die mit ihren eigenen Spielen nichts zu tun hat.

Sportlich bleibt die Lage dennoch klar einzuordnen. Wer am Ende auf den letzten drei Plätzen steht, hat den Klassenerhalt auf dem Platz verpasst. Sollte es anschließend durch den möglichen Zwangsabstieg der Düsseldorfer U23 noch eine Verschiebung geben, wäre das keine sportliche Rettung im klassischen Sinne, sondern eine Folge der Ligaregeln.

Ein Abstiegskampf mit doppeltem Boden

Für den letzten Spieltag bedeutet diese Ausgangslage maximale Spannung im Tabellenkeller. Wiedenbrück hat durch Rang 16 und die bessere Tordifferenz gegenüber Wuppertal die beste Ausgangslage. Der WSV muss mindestens auf einen eigenen Erfolg hoffen und zugleich auf Wiedenbrück schauen. Velbert benötigt als Tabellenletzter nicht nur eigene Punkte, sondern zusätzlich Patzer der Konkurrenz.

So entsteht ein Abstiegskampf mit doppeltem Boden. Auf dem Platz geht es um Platzierungen, Tore und Punkte. Daneben steht die Frage, ob Fortuna Düsseldorf durch einen Abstieg der Profimannschaft eine Kettenreaktion auslöst, die den Tabellenkeller der Regionalliga West nachträglich verändert.

Gerade deshalb ist die Lage so paradox: Drei Vereine stehen sportlich am Rand des Abstiegs - und hoffen gleichzeitig auf einen weiteren Abstieg, der ihre eigene Chance auf den Klassenerhalt wiederbeleben könnte.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: