Restprogramm der Oberliga: Wer im Abstiegskampf besonders zittern muss

Ein Blick auf die Ausgangslagen. – Foto: Ulrich Laakmann

Drei Spieltage bleiben in der Oberliga Niederrhein, der SV Biemenhorst ist bereits abgestiegen - doch dahinter ist fast nichts entschieden. Besonders brisant: Sollte es durch Wuppertaler SV, SSVg Velbert und einen möglichen Zwangsabstieg der U23 von Fortuna Düsseldorf drei Niederrhein-Absteiger aus der Regionalliga West geben, könnte sogar Platz 15 nicht reichen. Deshalb wirft FuPa einen Blick auf das Restprogramm der Oberliga-Klubs bis Rang neun.

Der Knackpunkt liegt in der Regionalliga West. Sollten der Wuppertaler SV, die SSVg Velbert und zusätzlich die U23 von Fortuna Düsseldorf durch einen möglichen Zwangsabstieg aus der Regionalliga in die Oberliga zurückfallen, gäbe es drei Regionalliga-Absteiger vom Niederrhein. In diesem Szenario müsste die Oberliga einen zusätzlichen Platz freimachen - Rang 15 würde dann zum Abstiegsplatz werden.

Der Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ist ohnehin eng, doch seine tatsächliche Schärfe hängt nicht allein von dieser Liga ab. Normalerweise richtet sich der Blick vor allem auf die Plätze 16 bis 18. Der SV Biemenhorst steht als Tabellenletzter bereits als Absteiger fest und wird deshalb in dieser Analyse nicht mehr als aktiver Konkurrent berücksichtigt. Dahinter aber bleibt die Lage kompliziert.

Der SV Sonsbeck steht mit 39 Punkten auf Rang neun und hat sich durch die jüngsten Ergebnisse eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Das Restprogramm ist zudem vergleichsweise freundlich, auch wenn es nicht frei von Tücken ist. Am 32. Spieltag wartet zunächst das Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg, also ein direktes Duell mit einem Team aus derselben Tabellenregion. Wer dieses Spiel gewinnt, dürfte sich fast aller Sorgen entledigen.

Genau deshalb reicht es für die Teams im unteren Drittel nicht, nur auf Platz 16 zu schauen. Auch der 15. Tabellenrang ist derzeit hochbrisant. Aktuell steht dort der FC Büderich mit 35 Punkten, direkt dahinter folgen der 1. FC Kleve mit 34 und der VfB Homberg mit 33 Zählern. Doch auch darüber ist längst niemand endgültig durch.

Danach empfängt Sonsbeck den SC St. Tönis 1911/20, der als Vierter zwar deutlich über den Kellerteams steht, aber nicht mehr direkt im Titelrennen steckt. Am letzten Spieltag geht es auswärts zum bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Diese Konstellation macht Sonsbeck zu einem der Teams, die den Klassenerhalt am ehesten selbst kontrollieren können. Schon ein Sieg aus den drei verbleibenden Spielen dürfte in der aktuellen Lage extrem viel wert sein.

Holzheim hat Punkte - aber ein schweres Programm

Die Holzheimer SG steht ebenfalls bei 39 Punkten und hat damit grundsätzlich eine ordentliche Position, doch das Restprogramm ist deutlich anspruchsvoller. Zunächst empfängt Holzheim Tabellenführer Ratingen 04/19, der im Aufstiegskampf keinerlei Spielraum für Nachlässigkeiten hat. Danach geht es zum SV Blau-Weiß Dingden, der als Aufsteiger längst durch ist, aber in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt hat, dass er auch gegen ambitionierte Gegner stabil auftreten kann.

Zum Abschluss wartet mit der SpVg Schonnebeck der Tabellenfünfte. Holzheim hat also keinen Gegner mehr aus dem direkten Kellerbereich, sondern ausschließlich Mannschaften, die entweder oben stehen oder eine starke Saison spielen. Die 39 Punkte sind ein Polster, aber kein Ruhekissen. Sollte Holzheim leer ausgehen, könnte der Vorsprung auf Rang 15 oder 16 noch einmal empfindlich schrumpfen.

Baumberg hat den Vorteil des Biemenhorst-Spiels

Die Sportfreunde Baumberg stehen mit 38 Punkten auf Rang elf und haben ein Restprogramm, das Chancen bietet. Der Auftakt ist allerdings direkt wichtig: Auswärts beim SV Sonsbeck geht es um ein Duell, das für beide Seiten große Bedeutung hat. Baumberg könnte sich mit einem Sieg deutlich absetzen, würde bei einer Niederlage aber wieder stärker in die gefährdete Zone rutschen.

Der zweite Termin gegen den bereits abgestiegenen SV Biemenhorst ist auf dem Papier die beste Gelegenheit, die entscheidenden Punkte zu holen. Am letzten Spieltag folgt dann das Auswärtsspiel beim FC Büderich, das je nach Tabellenlage zu einem echten Endspiel werden kann. Baumberg hat also einen machbaren Weg, muss aber vor allem verhindern, mit Druck nach Büderich zu reisen.

Frintrop braucht Punkte gegen die Topteams

Die DJK Adler Union Frintrop hat sich mit 38 Punkten auf Rang zwölf verbessert, besitzt aber eines der härtesten Restprogramme im gesamten Tabellenkeller. Zunächst kommt der VfB 03 Hilden, anschließend geht es zu Ratingen 04/19. Damit trifft Frintrop nacheinander auf die beiden führenden Teams der Liga, die beide mitten im Aufstiegskampf stehen und sich keinen Ausrutscher erlauben dürfen.

Erst am letzten Spieltag wartet mit Blau-Weiß Dingden ein Gegner, der tabellarisch weniger Druck haben dürfte. Trotzdem ist die Ausgangslage heikel: Frintrop hat zwar aktuell drei Punkte Vorsprung auf Rang 15 und fünf auf Homberg, kann sich aber nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz ebenfalls patzt. Sollte gegen Hilden und Ratingen nichts Zählbares gelingen, könnte das Heimspiel gegen Dingden noch einmal enorm brisant werden.

Jüchen hat Biemenhorst vor der Brust - und dann Büderich

Der VfL Jüchen-Garzweiler steht mit 38 Punkten auf Rang 13, ist aber durch die jüngste Entwicklung ebenfalls wieder in den Abstiegskampf hineingeraten. Auf dem Papier besitzt Jüchen allerdings einen klaren Vorteil: Am 32. Spieltag geht es zum bereits abgestiegenen SV Biemenhorst. Ein Sieg dort könnte die Lage deutlich entspannen.

Danach folgt das Heimspiel gegen den FC Büderich, das für beide Mannschaften richtungsweisend werden kann. Gewinnt Jüchen diese Partie, dürfte der Klassenerhalt kaum noch in Gefahr geraten. Verliert der VfL jedoch gegen Büderich, könnte ausgerechnet der direkte Vergleich die Tabelle noch einmal enger machen. Am letzten Spieltag wartet dann der KFC Uerdingen, also ein Gegner aus dem Aufstiegsrennen. Jüchen sollte deshalb möglichst vor dem Finale in Uerdingen liefern.

Monheim hat das schwierigste Restprogramm

Der 1. FC Monheim steht mit 37 Punkten auf Rang 14 und hat ein Restprogramm, das kaum schwieriger sein könnte. Zunächst kommt St. Tönis, danach geht es zum VfB 03 Hilden, ehe am letzten Spieltag Ratingen 04/19 wartet. Damit trifft Monheim noch auf den Vierten, den Zweiten und den Tabellenführer.

Das ist deshalb besonders brisant, weil Monheim zwar noch knapp oberhalb der möglichen Gefahrenzone steht, aber kaum einfache Punkte einplanen kann. Die Mannschaft braucht vermutlich mindestens noch ein Ergebnis, um nicht doch noch in den Strudel zu geraten. Sollte der 15. Platz tatsächlich zum Abstiegsplatz werden, wäre Monheim besonders gefährdet, weil die Gegner in der Endphase nahezu durchweg aus dem oberen Regal kommen.

Büderich steht genau auf der möglichen Kante

Der FC Büderich ist derzeit das Team, auf das sich im erweiterten Szenario der Blick besonders richtet. Rang 15 wäre nach normaler Lage noch rettend, könnte bei drei Niederrhein-Absteigern aus der Regionalliga West aber zum Problem werden. Büderich hat 35 Punkte und liegt damit nur einen Zähler vor Kleve sowie zwei vor Homberg.

Das Restprogramm ist gemischt. Gegen den TSV Meerbusch wartet zunächst ein Team aus dem oberen Mittelfeld, das sportlich stabil genug ist, um jede Schwäche zu bestrafen. Danach kommt es zum Auswärtsspiel in Jüchen-Garzweiler, also zu einem direkten Duell mit einem Team, das ebenfalls noch nicht durch ist. Am letzten Spieltag empfängt Büderich Baumberg. Gerade diese beiden letzten Partien können den Ausschlag geben. Büderich hat den Vorteil, direkte Konkurrenten noch selbst einholen oder auf Abstand halten zu können - aber genau darin liegt auch das Risiko.

Kleve lebt wieder - und hat ein mögliches Endspiel in Homberg

Der 1. FC Kleve hat sich mit dem jüngsten Sieg wieder herangekämpft und steht nun bei 34 Punkten. Der Rückstand auf Büderich beträgt nur noch einen Punkt, auf Monheim drei. Kleve lebt also wieder, allerdings bleibt das Programm schwierig. Am 32. Spieltag geht es zunächst zum KFC Uerdingen, der im Aufstiegskampf dringend gewinnen muss. Danach kommt der ETB Schwarz-Weiß Essen, der im gesicherten Bereich steht, aber weiterhin Qualität besitzt.

Der große Fixpunkt ist der letzte Spieltag: VfB Homberg gegen 1. FC Kleve. Dieses direkte Duell könnte zu einem echten Abstiegsendspiel werden. Kleve hat den Vorteil, Homberg noch selbst auf Distanz halten zu können. Gleichzeitig darf der Rückstand bis dahin nicht zu groß werden, denn im Falle einer Niederlage in Uerdingen könnte der Druck weiter steigen. Entscheidend wird sein, ob Kleve schon vor dem Finale Punkte sammelt oder alles auf den letzten Sonntag zuläuft.

Homberg braucht eine Reaktion vor dem direkten Duell

Der VfB Homberg steht mit 33 Punkten auf Rang 17 und hat aktuell die schlechteste Ausgangsposition der noch nicht abgestiegenen Teams. Homberg liegt einen Punkt hinter Kleve und zwei hinter Büderich, zudem bleibt die Mannschaft nach der Niederlage bei Ratingen auf einem Abstiegsplatz. Das Restprogramm ist anspruchsvoll, aber nicht aussichtslos.

Zunächst kommt Blau-Weiß Dingden nach Homberg, danach geht es zur SpVg Schonnebeck. Beide Gegner stehen nicht im Keller, haben aber unterschiedliche Drucklagen. Dingden ist durch, Schonnebeck spielt eine starke Saison und hat zuletzt gezeigt, dass es auch gegen Spitzenteams enorme Wucht entwickeln kann. Am letzten Spieltag wartet dann Kleve. Für Homberg ist klar: Ohne Punkte vor diesem direkten Duell könnte die Lage sehr schwierig werden. Mit einem Sieg gegen Dingden oder einem Ergebnis in Schonnebeck könnte das Finale gegen Kleve dagegen noch einmal alles öffnen.

Viele haben noch Angst, wenige haben Kontrolle

Das Restprogramm zeigt, warum dieser Abstiegskampf so außergewöhnlich ist. Der SV Biemenhorst ist bereits abgestiegen, doch dahinter kämpfen mehrere Teams um wenige sichere Plätze. Besonders gefährdet sind Homberg, Kleve und Büderich, weil sie direkt an oder unter der möglichen zusätzlichen Abstiegsgrenze stehen. Büderich muss als Tabellen-15. vor allem wegen der Regionalliga-Konstellation zittern, Kleve hat sich wieder herangearbeitet, und Homberg braucht dringend Punkte, um nicht mit schlechter Ausgangslage in das direkte Duell am letzten Spieltag zu gehen.

Etwas besser stehen Monheim, Jüchen, Frintrop, Baumberg, Holzheim und Sonsbeck da, doch endgültig beruhigt ist dort niemand. Monheim hat das kniffligste Restprogramm, Frintrop muss gegen Hilden und Ratingen bestehen, Holzheim trifft ebenfalls auf starke Gegner. Jüchen und Baumberg haben den Vorteil, jeweils noch gegen Biemenhorst zu spielen, während Sonsbeck durch das Abschlussduell mit dem Tabellenletzten eine gute Ausgangslage besitzt.

Die größte Brisanz liegt in der möglichen Verschiebung der Abstiegsgrenze. Sollte Rang 15 tatsächlich nicht reichen, werden die letzten drei Spieltage noch einmal deutlich nervöser. Dann geht es nicht nur um Homberg und Kleve, sondern auch um Büderich - und möglicherweise um alle Teams, die sich knapp darüber wähnen. Die Oberliga Niederrhein bleibt damit bis zum Schluss ein Tabellenpuzzle, in dem jedes einzelne Ergebnis sofort neue Folgen haben kann.

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