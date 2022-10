"Wenn es 30 Treffer werden, wäre es super" Südthüringer Duell in der Landesklasse 3. Am kommenden Samstag erwartet der SV 08 Steinach den punktgleichen FSV Eintracht Hildburghausen.

Dieses Aufeinandertreffen gab es bisher schon 26 Mal. Hildburghausen führt die Statistik mit elf Siegen, acht Unentschieden und sieben Niederlagen an. Noch deutlicher ist die Quote aus den letzten elf Begegnungen. Hier hat die Eintracht bei fünf Siegen und sechs Remis gar nicht mehr verloren. Die letzte Begegnung im Fellbergstadion gewann Hildburghausen mit 2:0 (Torschützen Hirschfeld und Eichhorn).

Jens Hirschfeld: "Natürlich ist unser Ansporn jedes Spiel zu gewinnen. Von daher sind wir nicht ganz zufrieden, weil wir in Bad Salzungen und Steinbach-Hallenberg in der Ferne Punkte liegen lassen haben, die wir so einfach nicht herschenken wollten. Zuletzt kam dann noch daheim die unnötige Niederlage gegen Ohratal dazu. Wir hatten klar die besseren Chancen und müssen schon zur Halbzeit 2:0 führen. Mit dem Sieg gegen Borsch vergangenen Sonntag haben wir uns für den Aufwand der letzten Wochen belohnt und einen Top-Gegner schlagen können. Daran wollen wir natürlich anknüpfen.

Jens Hirschfeld: "Wenn es nach uns geht, kann die Serie ruhig fortgeführt werden. Wir kennen Steinach sehr gut, würde ich behaupten. Sie haben sich nach dem direkten Wiederaufstieg stark entwickelt und immer wieder wichtige Neuzugänge locken können. Mit der aktuellen Punkteausbeute zeigen sie, dass sie sich nicht mehr in der unteren Tabellenregion bewegen, sondern jeden der Top-Mannschaften schlagen können und vielleicht diese Saison sowas wie das Überraschungsteam der Liga sind. Ich traue ihnen durchaus einen Platz in den Top 5 zu. Da wollen wir natürlich auch hin, deswegen werden wir Samstag bis zum Schluss kämpfen um die Punkte mit nach Hause zu nehmen."

Durch den ramponierten Rasen im Fellbergstadion wird auf dem Kunstrasen gekickt. Hat dadurch Hildburghausen (sie spielen ja zu Hause nur auf diesem Untergrund) hier einen Vorteil?

Andre Gottschalk: "Ein Nachteil ist es für Hildburghausen definitiv nicht. Wir trainieren ja aber auch ein halbes Jahr lang in der Saison auf Kunstrasen. Unser Untergrund ist auch etwas anders als der in Hildburghausen. Deswegen sehe ich keinen großen Vorteil für Hildburghausen. Wir spielen zu Hause und wollen den Takt vorgeben.

Jens Hirschfeld: "Ich denke nicht, dass wir mit dem Untergrund einen Vorteil haben. Steinach trainiert ja jetzt auch schon ein paar Wochen auf Kunstrasen. Ich persönlich finde es sogar ein wenig schade, weil es immer ein kleines Highlight war im traditionsreichen Fellbergstadion zu spielen. Es wird sicher ein sehr enges und umkämpftes Spiel - Derby eben."

Es wird gemunkelt, es laufen einige Wetten bezüglich des Torschützenbesten. Stimmt das und habt ihr beiden euch als Saisonziel eine persönliche Trefferquote vorgenommen?

Andre Gottschalk: "Ich habe in Steinach keine persönliche Wette laufen. Es gibt nur eine lose Ankündigung mit meinem Freund aus Sonneberg. Ich möchte gerne vor Christopher Hopf bei den Torerfolgen liegen (aktuell steht es hier 6:3 – Anm. der Redaktion). Aber einen Wetteinsatz dazu gibt es nicht. Vielleicht treffen wir uns dann mal zum Essen. Es ist einfach nur ein persönliches Ding zwischen uns. Seit dem Nachwuchs in Eisfeld haben wir ja immer wieder auch gemeinsam in einer Mannschaft gekickt. Ein persönliches Ziel habe ich nicht. Ich würde gerne schon in jedem Spiel ein Tor schießen. Wenn es dann am Ende der Saison 30 Treffer werden, wäre es super! Aber Druck mache ich mir hier nicht."

Jens Hirschfeld: "Nein, ich habe nirgends eine Wette laufen. Ich finde es eine schöne Momentaufnahme für mich persönlich in der Torschützenliste ganz oben zu stehen und am liebsten würde ich da auch gerne bleiben. Ein Saisonziel in Bezug auf Tore möchte ich mir nicht setzen. Ich bin einfach froh, spielen zu dürfen und hoffe, dass ich die Hinrunde ohne größere Verletzung absolvieren kann. In der Winterpause habe ich dann Zeit den Trainingsrückstand, den ich derzeit nicht aufholen kann, nachzugehen. Dann hoffe ich, dass wir im oberen Drittel angreifen und eine ähnlich gute Rückrunde zu spielen, wie letzte Saison."