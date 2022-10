Wende im Fall Moise Gae? Der MSV Düsseldorf legt den Vertrag vor Hat der Spieler nun doch im Juli beim Oberligisten MSV Düsseldorf unterschrieben?

Am Dienstag hatte der Westdeutsche Fußballverband eine beabsichtigte Entscheidung an die Verfahrensbeteiligten verschickt, in dem das Jugendsportgericht des WDFV, das aufgrund des Alters des Spielers hier zuständig ist, kundtat, der Vertrag mit den Düsseldorfern für sportrechtlich unwirksam erklären zu wollen und zudem andachte, der Verein wegen unrichtiger Angaben beim Spielberechtigungsantrag zu einer Geldstrafe von 300 Euro zu verurteilen. Allerdings wurde dem MSV eine Frist von 48 Stunden eingeräumt, um final zu dem Vorgang Stellung zu nehmen (wir berichteten hier).

Nun deutet sich eine Wende an, mit der offenbar auch das Sportgericht bei seiner Erklärung nicht wirklich gerechnet hat. Denn innerhalb dieser Frist legt der Verein nun den Vertrag mit dem Spieler vor, von dem die Seite Moise Gaes auch immer wieder betont hatte, diesen nie zu Gesicht bekommen zu haben. Der Vertrag liegt FuPa auch vor und trägt die Unterschrift des Spielers. Zudem hat der MSV Düsseldorf uns nun auch von den drei Zeugen, die bei der am 21. Juli um 19 Uhr vermeintlich erfolgten Unterschrift anwesend gewesen sein sollen, eine Eidesstattliche Versicherung vorgelegt. Damit stellt sich das Bild natürlich inzwischen anders dar. Denn auch wenn der Vertrag das Datum des 26. Juli trägt und nun am 21. Juli unterzeichnet worden sein soll, so ist es natürlich denkbar, dass er erst am Tag der Abgabe der Unterlagen datiert worden ist.

"Jetzt lügt er uns dreist an"