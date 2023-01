Weiter mit Trainer Peter Hogen

Kurz vor Weihnachten hat Trainer Peter Hogen sein Ja-Wort für ein weiteres Jahr beim Verbandsligisten VfR Gommersdorf gegeben. Peter Hogen zeigte sich schon zu Beginn der Saison kämpferisch, als noch niemand wusste, wo die Reise mit der jungen VfR-Mannschaft hingeht: „In meinem Alter will ich nicht mehr absteigen“. Dieses Ziel hat er jetzt immer noch vor Augen, trotz des Relegationsplatzes, den der VfR mit 14 Punkten momentan innehat. Bei den VfR Verantwortlichen und im Umfeld des Verbandsligisten kam die Zusage des Trainers sehr gut an, denn in den bisherigen vier Spielzeiten konnte er mit der Mannschaft durch sein Engagement und seine Erfahrung einiges beim Jagsttalverein bewegen. Und das soll auch weiterhin so bleiben, deshalb strebten die Gommersdorfer Verantwortlichen auch eine Weiterverpflichtung an. Trainer Peter Hogen mit Blick in die Vorbereitung: "Ich hoffe, dass jeder hochmotiviert zur Vorbereitung antreten wird und auch die Trainingseinheiten wahr genommen werden". Weiter bat er noch augenzwinkernd, dass eventuelle private Termine auf trainingsfreie Tage gelegt werden sollten. Trainingsbeginn ist am Montag, 23. Januar um 19 Uhr.