Was wurde aus den Ex-Spielern des 1. FC Kleve? Fatih Duran, Yusuke Unoki oder Michael James den Heijer trugen in der Vergangenheit das Trikot des Oberligisten. Doch wie ging es danach für die Spieler weiter? Ein Ex-Akteur kickt nun in der Kreisliga A, ein anderer ist in Kroatien unterwegs. Wir geben eine Übersicht.

Fatih Duran: Der 35-jährige Außenverteidiger bestritt in der Saison 2018/2019 17 Partien für Kleve. „Ich hatte beim 1. FC Kleve meine schlimmste Zeit was Verletzungen, Trainingsbeteiligung und Arbeitsbelastung angeht. Ich konnte lange nicht für den 1. FC Kleve da sein – und hatte deshalb auch ein schlechtes Gewissen. Dennoch hat es mir viel Spaß gemacht, für diesen großen Verein zu spielen“, so Duran. Nach seiner Zeit beim Oberligisten kickte er unter einem Jugendfreund beim Bezirksligisten SG Unterrath, nun steht er beim SSV Erkrath in der Kreisliga A auf dem Rasen. Zuletzt hatte der Deutsch-Türke erwogen, höherklassig anzugreifen. Doch Duran blieb dem Klub aus Mettmann treu. In dieser Saison stand er in neun Partien auf dem Platz, ein Tor steht zu Buche.

Michael James den Heijer: Der Innenverteidiger kam im Spätsommer 2020 zum 1. FC Kleve und avancierte sofort zum Stammspieler. Zuvor war er bei NEC Nimwegen in den Niederlanden aktiv. Dort aber kam er, auch unter dem deutschen Trainer Peter Hyballa, nur sporadisch zum Einsatz. In der Saison 2019/2020 lief den Heijer dann in der fünfthöchsten Spielklasse der Niederlande für den SV DFS Opheusden auf, ehe er sich dem Oberligisten anschloss. Doch die Pandemie machte den Heijer das Leben schwer, in der Gastronomie gab es kaum Stellen. Vorzeitig kehrte er in die Heimat zurück. „Es war eine harte Entscheidung für mich, nicht bis zum Saisonende zu bleiben. Ich hätte gerne bis zum Schluss alles für den Verein gegeben. Aber das vergangene Jahr war nicht einfach für mich, Corona hat viel verändert. Daher macht eine Rückkehr Sinn“, so den Heijer. Aktuell läuft der 26-Jährige für den neuseeländischen Erstligisten Auckland United auf, es stehen im Oktober zwei Spiele zu Buche.

Ali Hassan Hammoud: Der Libanese stand in der Saison 2019/2020 bei den Rot-Blauen unter Vertrag. In der Startelf stand der Angreifer selten, dem 23-Jährigen gelangen nur drei Treffer. So folgte der Wechsel zum TV Jahn Hiesfeld, wo Hammoud funktionierte. Doch die „Veilchen“ zogen sich zuletzt aus der fünfthöchsten deutschen Spielklasse zurück. So musste sich auch der Stürmer auf die Suche nach einem neuen Engagement begeben. Hammoud wurde in der Oberliga bei Germania Ratingen fündig. In dieser Saison hat er zwei Tore in elf Begegnungen geschossen. Allerdings ist die Konkurrenz bei den Blau-Gelben groß: Mit Samed Yesil und Moses Lamidi sind gleich zwei Ex-Profis in Ratingen unterwegs.

Kisolo Deo Biskup: Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer zum Ligakonkurrenten Sportfreunde Baumberg – und avancierte dort zu einem unangefochtenen Stammspieler im defensiven Mittelfeld. Gerne hätten die Klever im Sommer mit dem Routinier verlängert. Schließlich hatte Biskup nicht nur als zuverlässiger Defensivakteur, sondern auch als feiner Mensch Eindruck hinterlassen. Und auch bei den Sportfreunden ist der Gymnasiallehrer gesetzt: Zehn Partien hat Biskup für Baumberg bestritten. Am Dienstagabend traf er mit den Blau-Weißen auswärts auf seinen Ex-Klub in Kleve.